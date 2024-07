Il coordinamento regionale di Fratelli d'Italia sulla rimodulazione della giunta regionale

CATANZARO - 17 LUG. - Di seguito una nota del coordinamento regionale di Fratelli d'Italia Calabria:

La nomina di Filippo Pietropaolo a vice presidente della giunta regionale e l’assegnazione di nuove deleghe a Giovanni Calabrese - che a quelle su Lavoro e formazione professionale aggiunge le competenze su Its e alta formazione, tutela dell’ambiente e turismo - sono un importante riconoscimento da parte del presidente Occhiuto nei confronti di Fratelli d’Italia e dei suoi rappresentanti nell’amministrazione regionale, che sia in Giunta che in Consiglio hanno sempre assicurato un supporto costruttivo e improntato alla lealtà e alla linearità dei comportamenti.

Il rafforzamento delle deleghe per i due assessori esprime, naturalmente, anche la piena fiducia del partito nei loro confronti e l’apprezzamento per il lavoro svolto, che ha dato un grande contributo al successo dell’azione del governo regionale, e che continuerà ad essere condotto nell’ottica di una stretta sinergia e della valorizzazione del contributo dei consiglieri regionali, che grazie al continuo rapporto con i territori e con i diversi ambiti della società ne rappresentano le istanze.

Le nuove deleghe affidate dal presidente Occhiuto, a cui va il ringraziamento per la serietà e la coerenza dimostrata anche in questa occasione, riconoscono il ruolo di Fratelli d’Italia in Calabria, diventato il primo partito nell’ambito di un rafforzamento dell’intera coalizione, ma rappresentano soprattutto una importante assunzione di responsabilità dell’intera classe dirigente del partito nei confronti dei cittadini calabresi di fronte alle importanti sfide che attendono la seconda parte della legislatura regionale.