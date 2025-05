Crotone rilancia il progetto: parole forti del DG Vrenna e di mister Longo (Video)

Tempo di lettura: ~3 min

CROTONE - Si chiude ufficialmente la stagione calcistica del Crotone con la conferenza stampa congiunta del Direttore generale Raffaele Vrenna e dell'allenatore Emilio Longo. Un momento di bilancio, ma anche di riflessione profonda sul futuro e sulle tante sfide affrontate da una società che, nonostante tutto, continua a rappresentare un modello di solidità e passione.

Vrenna: "Stanco delle strumentalizzazioni, ma fiero di ciò che abbiamo costruito"

Con tono accorato e visibilmente provato, Raffaele Vrenna ha aperto la conferenza affrontando con schiettezza i recenti attacchi mediatici e le accuse che hanno colpito la società e la sua persona. “Sono stanco di essere bersaglio di illazioni, di essere sempre il capro espiatorio invisibile. Alla fine della gara col Vicenza è successa una cosa grave, ma ho scelto di non commentare pubblicamente per evitare nuove strumentalizzazioni”.

Il riferimento è all'accusa infamante di uno schiaffo a un giocatore, smentita con forza dallo stesso dirigente. “Lo stesso calciatore a fine partita mi ha abbracciato davanti a 7.000 testimoni”. Un attacco che ha colpito profondamente Vrenna, ma che non ne ha intaccato la determinazione: “Ho sempre agito con onestà e passione, il Crotone è ciò che amo. E continuerò a difendere questa società come un padre fa con la propria famiglia”.

Longo: "Abbiamo costruito un'identità forte, ora serve lucidità per il futuro"

Dopo le parole del DG, è toccato a Mister Longo tracciare il bilancio tecnico della stagione. Con stile analitico e al tempo stesso empatico, l'allenatore ha sottolineato la crescita costante del gruppo: “La squadra ha saputo migliorarsi giornata dopo giornata. Non ci sono stati solo risultati, ma vera evoluzione tecnica e umana. Ogni giocatore è cresciuto, alcuni sono pronti per nuovi traguardi importanti”.

Longo ha anche elogiato la solidità strutturale del club: “Grazie alla società abbiamo avuto tempo e risorse per lavorare. Il mercato di gennaio è stato un capolavoro che ha permesso di abbassare il monte ingaggi e alzare la qualità del gruppo”.

Obiettivi raggiunti, ma lo sguardo resta alto: "La B è nel DNA di Crotone"

Entrambi i protagonisti hanno sottolineato come, al di là del mancato salto di categoria, il Crotone abbia raggiunto tutti gli obiettivi stagionali: contenimento dei costi, valorizzazione dei giovani, ritorno della passione allo stadio. Il pubblico, con 7.000 presenze nelle ultime gare, ha dimostrato quanto sia ancora forte il legame con la maglia.

“Questa squadra ha fatto emozionare, e questo conta più di tante classifiche. Ora abbiamo già 18 calciatori sotto contratto e stiamo lavorando sul ritiro e sul mercato. Il nostro obiettivo è ripartire con ancora più forza, e continuare a costruire”, ha spiegato Longo.

La Serie C che cambia e l'urgenza di una riforma

Tra i tanti temi toccati anche quello dell'evoluzione della Serie C e della necessità di una riforma dei campionati. Vrenna non si è sottratto: “Servono regole più rigide per garantire sostenibilità. Ogni anno ci sono società che spariscono. Il Crotone è da 32 anni presente ininterrottamente nel professionismo. Dovremmo valorizzare questi esempi e non affossarli”.

Il futuro è già oggi: lavoro e famiglia come asset

Il concetto più forte emerso dalla conferenza è quello della "famiglia". Longo e Vrenna hanno più volte ribadito quanto lo spogliatoio sia unito, quanto il rispetto e l'empatia siano diventati strumenti di lavoro quotidiano. “A Crotone non si gioca solo a calcio, si cresce come uomini” ha chiosato il mister.

Conclusione

Con umiltà, determinazione e voglia di riscatto, il Crotone guarda avanti. La Serie B non è una chimera, ma un obiettivo da costruire ogni giorno con scelte oculate, valori autentici e una città intera al fianco. Le basi ci sono tutte. E come ha detto Vrenna, il futuro è una scelta quotidiana.

