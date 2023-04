Il nuovo Segretario Provinciale della UGL Salute Foggia è Lorenzo Pellecchia. I dettagli

Il nuovo Segretario Provinciale della UGL Salute Foggia è Lorenzo Pellecchia. “Il mio impegno per cambiare la sanità locale e regionale”

Entusiasmo, preparazione, passione e voglia di difendere i diritti degli operatori sanitari. Sono le caratteristiche di Lorenzo Pellecchia che durante i lavori del V Congresso della UGL Salute di Foggia è stato eletto Segretario Provinciale. “Sono fiero – ha detto subito dopo la nomina - di poter portare alta e fiera la bandiera della UGL

Salute sul territorio foggiano. Il mio impegno sarà sempre al fianco dei lavoratori per cercare di dare un contributo fattivo ad un cambio di rotta della sanità pugliese”. A portare il saluto della Segreteria Nazionale Giuseppe Mesto che ricopre anche il ruolo di Segretario Regionale delle UGL Salute Puglia. “Abbiamo di fronte a noi – ha detto Mesto – tanto lavoro da fare per restituire dignità e certezze agli operatori e dare una spinta propulsiva al rilancio della sanità locale e nazionale. Non ci tireremo indietro di fronte ad alcuna difficoltà”.