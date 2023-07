Il Nuovo Sindacato Carabinieri Sicilia a lezione di primo soccorso con il Rotary Club Palermo Libertà

Si è svolto a Palermo, nella sede del Consorzio ARES in via Gaetano Donizetti 14, un corso BLSD, acronimo di Basic Life Support Defibrillation: ovvero, le manovre di primo soccorso che prevedono l’impiego di un defibrillatore.

L’iniziativa è stata fortemente voluta e organizzata dal Nuovo Sindacato Carabinieri Sicilia.

Il corso, rivolto agli iscritti e ai segretari della sigla sindacale, si è tenuto in privato e in sinergia con il Rotary Club Palermo Libertà, che ha messo a disposizione la preparazione e la professionalità di formatori BLSD capeggiati dalla dottoressa Cinzia Leonardi.

I partecipanti hanno appreso le corrette modalità per compiere una serie di azioni e manovre di primo soccorso da attuare in situazioni di emergenza: per esempio, nei casi di arresto respiratorio o cardiaco.

“Corsi di questo tipo – spiegano i segretari del Nuovo Sindacato Carabinieri Sicilia Antonella Giuliano e Antonio Mangano – sono una risorsa di vitale importanza per tutti gli appartenenti all’Arma dei Carabinieri”.

“I militari che giornalmente operano sul territorio a tutela della cittadinanza –aggiungono i due esponenti sindacali – sovente si trovano a fronteggiare, infatti, emergenze e situazioni molto gravi”.

La proficua esperienza compiuta insieme al Rotary Club Palermo Libertà non rimarrà isolata.

Nei programmi del Nuovo Sindacato Carabinieri Sicilia, infatti, c’è l’estensione dell’iniziativa a tutte le province dell’isola.

Una volontà che conferma l’orientamento e l’impegno profuso dalla sigla sul versante della formazione professionale delle donne e degli uomini dell’Arma.

E, naturalmente, l’attenzione rivolta al benessere dei cittadini.