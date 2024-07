Il Polo Digitale Calabria partecipa all’Assemblea Regionale dell'ANCI Calabria

Si è svolta a Lorica il 10 e l’11 luglio l’assemblea Regionale dell’ANCI Calabria, al centro del dibattito l’autonomia differenziata e lo sviluppo sostenibile dei nostri Comuni. Era presente per il Polo Digitale Calabria Francesco Cannataro, Coordinatore Regionale con delega alla Pubblica Amministrazione locale e centrale e ai bandi per la transizione al digitale 2026, che ha commentato così la giornata: “L'autonomia e i processi digitali potrebbero rappresentare un punto di forza per favorire, snellire, condividere tutte le attività giuridico amministrative che gli enti si troveranno ad affrontare per garantire la continuità dei servizi ai cittadini in un contesto nuovo e poco conosciuto come quello che si sta delineando“.

Il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri” sostiene il Presidente del Polo Digitale Calabria Emilio De Rango“ prosegue con forza il percorso per sostenere la digitalizzazione delle Pubbliche Amministrazioni locali attraverso i fondi del PNRR – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – è vero che i Sindaci uniscono la Calabria secondo lo slogan ANCI, come ha dichiarato la Presidente ANCI Calabria Rosaria Succurro.

E’ necessario che gli enti locali siano messi nelle condizioni di dialogare e fare rete. Dialogo e confronto,” continua il Presidente del Polo Digitale Calabria” sono l’unico modo per consentire una crescita sostenibile all’interno di un contesto Regionale che fa fatica a dialogare e a dare risposte concrete ai cittadini. I nuovi sistemi digitali di ultima generazione e l’ausilio dell’intelligenza artificiale potrebbero facilitare le attività dei Sindaci nel fare rete e dare la giusta interazione per lo sviluppo del territorio.