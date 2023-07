Ecco il Il programma ufficiale della cerimonia Catanzaro città Bandiera Blu 2023 domani sul lungomare di giovino

Programma cerimonia Catanzaro città Bandiera-Blu 2023 domani sul lungomare di giovino

CATANZARO, 29 GIU. - È tutto pronto per la giornata di festa promossa dall’amministrazione comunale per domani venerdì 30 giugno, in occasione della cerimonia ufficiale di consegna della Bandiera Blu 2023, alla presenza del Presidente della FEE Italia, Claudio Mazza. L’area del lungomare di Giovino sarà interessata da un ricco e variegato programma di attività che partiranno dal mattino fino alla sera, con il momento clou fissato, dalle ore 18 in poi, con l’inaugurazione dell’Info Point Blu turistico, la sfilata delle vele a mare, il talk show sulla sostenibilità ambientale alla presenza delle autorità civili, militari e religiose del territorio e gli eventi di intrattenimento.





PROGRAMMA

Ore 10:00 – Lido Valentino - “Battesimo del mare” a cura dell’associazione Mondo Parallelo;

Ore 16:45 - Escursione guidata all’area naturalistica Dune di Giovino;

Ore 17:15 - Area Teti - Iniziativa “Un mare di sport” promossa in collaborazione con l’assessorato allo Sport e le federazioni del territorio. Saluto delle “vecchie glorie” dell’Us Catanzaro; Attività e dimostrazioni di numerose discipline con un particolare riguardo all’inclusione sociale con la partecipazione degli atleti di “Insuperabili”, “Special Olympics Calabria” e “Oltre l’autismo Catanzaro”;

Ore 18:00 – Area Teti – Inaugurazione Info Point Blu in collaborazione con la Pro Loco di Catanzaro;

Terrazza Saliceti – “Pianta la terrazza”;

Sul lungomare saranno presenti artisti di strada, trampolieri e clown che coinvolgeranno i bambini durante la manifestazione; Mostra fotografica presso il gazebo H2O di lavori a cura degli studenti delle scuole cittadine; Gazebo informativo su attività scolastiche e Museo del Mare; Proiezioni video sui progetti in corso finalizzati a migliorare la qualità della vita del quartiere marinaro e di tutta la città di Catanzaro. Opere che aiuteranno a rendere più green il Capoluogo di Regione e a migliorare la cultura della salvaguardia ambientale e dell’inclusione sociale;

Ore 18:30 - “Vola bandiera blu” sullo specchio di mare antistante il litorale;

Ore 19:00 - Talk show sulla sostenibilità ambientale e cerimonia di consegna della Bandiera Blu alla città di Catanzaro alla presenza delle autorità civili, militari e religiose della città.

Interverranno: il Prefetto Enrico Ricci, il Sindaco Nicola Fiorita, la Vice Sindaco Giusy Iemma, il Presidente del Consiglio Regionale Filippo Mancuso, il Presidente della Provincia Amedeo Mormile, il Presidente della Camera di Commercio di Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia Pietro Falbo, il commissario di Arpacal, Emilio Errigo, il direttore generale del Dipartimento Ambiente Regione Calabria, Salvatore Siviglia. Concluderà il programma il Presidente della FEE Italia, Claudio Mazza.

Saluto di Noemi Spinetti autrice del documentario “Incalabriamoci”;

Ore 19:30 - Consegna bandiere a stabilimenti balneari da parte dei rappresentati delle forze dell’Ordine;

Ore 19:45 - Alzabandiera, inno italiano e inno europeo con la partecipazione dei cori dell’UICI Catanzaro e dell’IC Casalinuovo Sud;

Ore 20:00 - Taglio della torta e inizio eventi di intrattenimento con l’esibizione del gruppo Strinari.