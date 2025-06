“Il Silenzio della Bellezza" di Giovanni Renda, un incontro speciale tra letteratura, musica e arte. Con Vincenzo Piazzetta e Francesco Denaro

Tempo di lettura: ~2 min

Sabato 7 giugno 2025, ore 18:30

Laboratorio d’Arte Cerra – Via Luigi Pirandello, 9, Lamezia Terme (già Sambiase)

Un viaggio tra parole, suoni e tradizione per celebrare la bellezza in tutte le sue forme. La presentazione del libro "Il Silenzio della Bellezza" di Giovanni Renda sarà un’occasione unica per immergersi nella cultura, tra narrazioni evocative e atmosfere musicali senza tempo.

Il libro: una ricerca poetica della bellezza

"Il Silenzio della Bellezza" non è soltanto un racconto di viaggio, ma una vera e propria esperienza sensoriale. Giovanni Renda accompagna il lettore attraverso paesi e borghi poco conosciuti, rivelando la loro storia, le loro atmosfere e i volti che li abitano. L’autore indaga la bellezza silenziosa che si cela nei dettagli: i giochi di luce sulle pietre secolari, il suono di passi lenti nelle strade deserte, il calore di un saluto inaspettato.

La narrazione si fa intima e profonda, portando chi legge a riflettere su un concetto di bellezza che va oltre l’apparenza: una bellezza vissuta, percepita, accolta con gli occhi e il cuore. Il libro è un invito a rallentare, a osservare con attenzione ciò che ci circonda, riscoprendo il valore dell’ascolto e della contemplazione.

Gli ospiti della serata

L’incontro sarà aperto dall’artista Rosella Cerra, che con il suo laboratorio celebra da anni l’arte e la creatività. Seguirà la testimonianza del Maestro liutaio Vincenzo Piazzetta, un custode della tradizione che porta avanti con passione la costruzione di strumenti musicali storici.

A rendere ancora più suggestiva la serata sarà la musica della Lira, interpretata dal Maestro Francesco Denaro, che con le sue melodie accompagnerà il pubblico in un’esperienza immersiva, dove la parola scritta e il suono si intrecciano in perfetta armonia.

Un incontro tra arti e tradizioni

La serata sarà moderata dalla giornalista Maria Teresa Notarianni, che guiderà gli ospiti in un percorso di esplorazione tra letteratura, musica e arte, mostrando come la bellezza possa diventare un ponte tra passato e presente.

-Parola e musica, storia e contemporaneità. Un’occasione imperdibile per immergersi nell’anima autentica della cultura e dell’arte!

Conclusione con un momento conviviale

Al termine dell’incontro, il pubblico avrà la possibilità di confrontarsi con l'autore e gli artisti presenti, condividendo pensieri e suggestioni in un clima di dialogo e convivialità, accompagnato da un aperitivo.

