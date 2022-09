Il Sindaco di Marcellinara Vittorio Scerbo individuato quale delegato ANCI Calabria per la Commissione Regionale per lo Sport

MARCELLINARA, 27 APR - Il Sindaco di Marcellinara Vittorio Scerbo, nel corso del Comitato Direttivo di ANCI Calabria dello scorso 26 aprile, è stato individuato quale delegato dell’Associazione nella Commissione Regionale per lo Sport, prevista dalla Legge Regionale n. 28 del 22 novembre 2010, quale organo consultivo della Regione Calabria per la definizione degli indirizzi e degli interventi regionali nell'ambito dello sport.

“Crediamo – ha evidenziato il Sindaco Vittorio Scerbo – sia necessario, non appena le condizioni sanitarie lo permetteranno, discutere attentamente sul ruolo centrale che lo sport deve avere nella fase di ripresa. Associazioni e sportivi attendono risposte e soprattutto vicinanza concreta per tutti gli aspetti che concernono manifestazioni, contributi, programmi ed infrastrutture.

“Auspichiamo per questo – ha spiegato il Sindaco Vittorio Scerbo – che la Commissione possa presto riunirsi per prendere contezza dei tanti temi rimasti aperti, tra tutti i contributi regionali finalizzati alla realizzazione e riqualificazione di impianti sportivi. Abbiamo poi un motivo ulteriore che può rappresentare un’occasione importante per la nostra Regione: l’ufficialità della candidatura di Catanzaro e Rende quali Città Europee dello Sport 2023”.

Vittorio Scerbo, componente del Comitato Direttivo di Anci Calabria, è anche un rappresentante del mondo sportivo, essendo un tesserato della Società di atletica Violettaclub di Lamezia Terme.