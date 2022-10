Catanzaro, Fiorita Casalinuovo e Monteverdi hanno presentato la nuova campagna di raccolta differenziata. Scarica la nuova app

Il sindaco Fiorita e gli assessori Casalinuovo e Monteverdi hanno presentato la nuova campagna di sensibilizzazione sulla raccolta differenziata / al via anche percorsi di educazione nelle scuole e di supporto alle famiglie di viale Isonzo e Aranceto in collaborazione con Sieco

CATANZARO, 07 OTT. - Anche tu sei un Supereroe? Con la raccolta differenziata aiuti la tua città. E’ questo il nuovo slogan al centro dell’importante campagna di sensibilizzazione sociale per il rispetto dell’ambiente ed il decoro della città promossa dal Comune di Catanzaro-Assessorato all’Ambiente in collaborazione con Sieco. Ad illustrarne i dettagli in una conferenza stampa a Palazzo de Nobili, il sindaco Nicola Fiorita che ha sintetizzato gli obiettivi legati all’iniziativa: “La raccolta differenziata a Catanzaro ha superato stabilmente, nel corso dell’ultimo anno, quota 70 per cento. Un risultato che la nuova amministrazione vuole trasformare in un punto di partenza per fare sempre di più e meglio. E’ indispensabile, perciò, la collaborazione e la sensibilità di ogni cittadino che può vestire i panni di “supereroe” facendo la differenza con un gesto semplice e quotidiano difendendo, in questo modo, la città dallo sporco e dalle brutture”.

L'obiettivo è quello di raggiungere un target più ampio di utenti con una campagna massiva e integrata: “Si è partiti ufficialmente - ha aggiunto l’assessore all’ambiente, Aldo Casalinuovo – con le tradizionali affissioni di manifesti negli spazi comunali, a cui si affiancheranno l’installazione di pannelli sulle fiancate dei bus Amc che percorrono la città e la pubblicazione di contenuti multimediali su siti web e pagine social istituzionali. Un messaggio che abbiamo voluto declinare in tutte le forme, per sottolineare l’importanza della consapevolezza e della responsabilità che tutti noi abbiamo nell’adottare comportamenti virtuosi in tema di conferimento dei rifiuti”.

Un impegno che l’amministrazione ha voluto rafforzare, grazie alla collaborazione di Sieco, pensando anche ad apposite attività di educazione, in grado di coinvolgere gli studenti: "Sarà presto avviata - ha detto l'assessore alla Pubblica istruzione, Donatella Monteverdi - una serie di incontri formativi di edutainment nelle scuole primarie di primo grado della città, per sensibilizzare i giovani sui temi dell'educazione ambientale e per far capire come i rifiuti debbano essere considerati delle risorse. È importante coltivare nei ragazzi la curiosità per farli diventare promotori del corretto funzionamento del circolo virtuoso dei rifiuti".

Altra novità è rappresentata dal progetto sperimentale, curato da una cooperativa sociale con il coordinamento di Sieco, di supporto e assistenza alle famiglie residenti in viale Isonzo e via Teano-Aranceto per educare e vigilare sulla corretta separazione merceologica dei rifiuti. Un segnale concreto di attenzione per quelle aree della città dove si registrano frequenti interventi straordinari di raccolta di una grossa quantità di rifiuti indifferenziata.

Marco Vasienti, amministratore unico di Sieco, società che gestisce il servizio di raccolta differenziata a Catanzaro, ha aggiunto "che le continue azioni di sensibilizzazione hanno consentito il riguardevole incremento della percentuale di raccolta differenziata che, ad oggi, nel Capoluogo ha raggiunto il 71%. Quest'ultima campagna si aggiunge alle diverse iniziative promosse negli anni e finalizzate all’informazione sui temi attuali del riciclo dei rifiuti: tra queste anche l'attivazione di un sito web aziendale, www.catanzaroraccoltadifferenziata.it, e di un'applicazione, Si.Eco App, anche per smartphone, attraverso i quali i cittadini possono interagire per avere informazioni o fare segnalazioni". La progettazione grafica della campagna è stata realizzata gratuitamente dallo studio Giovanni Audino.

