Il Sindaco Maesano: “Opposizioni in perenne campagna elettorale...un male per il paese"

BOVALINO (RC), 05 SET - Continua la querelle mediatica tra l’amministrazione comunale e le opposizioni, una querelle che ha trovato sfogo non tanto nelle opportune sedi, ossia l’Aula Consiliare, ma sui media ed i social in particolare. Alle velate accuse e le continue sollecitazioni a fare meglio e di più, dirette all’amministrazione comunale da parte dei gruppi di opposizione, uno in particolare… “Nuova Calabria”, ha risposto in maniera diretta e senza mezzi termini il Sindaco, Vincenzo Maesano, che ha postato sul proprio profilo facebok il seguente messaggio che riportiamo in maniera integrale:

“Non chiederti cosa il tuo paese può fare per te, chiediti cosa puoi fare tu per il tuo paese” (cit. John Fitzgerald Kennedy). Questa frase rispecchia un modo di essere, uno stile di vita e rappresenta il progetto di amministrazione e di amministratori che abbiamo deciso di essere...da sempre tra la gente e al servizio della gente portiamo avanti con entusiasmo e passione l'impegno di amministrare Bovalino.

Una “missione”, la nostra, perché in molti lo sanno: il nostro è un paese che è stato per troppo tempo bistrattato, trascurato, sfruttato da chi in passato avrebbe, invece, dovuto interessarsene e non lo ha fatto; per questo lavoriamo, giorno dopo giorno, per colmare anni di incuria e abbandono. Lavoriamo, nonostante le difficoltà, per dare a Bovalino e ai bovalinesi i servizi che meritano e di cui necessitano. E così continueremo a fare finché i cittadini decideranno di riporre in noi la loro fiducia, consapevoli che se già molti traguardi sono stati raggiunti, tanto ancora si sta facendo e dovrà essere ancora fatto.

Ai detrattori che, invece, “lavorano” quotidianamente per sminuire il nostro impegno, diciamo:

“Meno chiacchiere e foto di repertorio, più fatti! " Bovalino non ha bisogno di sterili provocazioni, ma di proposte reali e di un serio confronto: quello a cui noi, vogliamo sottolineare, non ci tireremo mai indietro. Non abbiamo bisogno di qualcuno che, con superficialità e aria di superiorità, ci dica cosa fare per migliorare la situazione, siamo perfettamente consapevoli dei problemi che ci troviamo ad affrontare. Per questo abbiamo affrontato la problematica viabilità ottenendo finanziamenti per la sistemazione delle strade e il rifacimento della segnaletica, entrambe abbandonate da decenni. Allo stesso modo ogni anno, da quando siamo amministratori, abbiamo effettuato la pulizia dei valloni e dei canali (ad esempio nel 2017 abbiamo sistemato e ripulito la foce del Malachia stracolma ancora dei residui dell'alluvione del 2015 che tanti danni ha provocato, danni che qualcuno ha, ancora oggi, sulla propria coscienza!). Allo stesso modo, ogni anno prima dell'inizio dell'anno scolastico, ripuliamo i cortili delle scuole e facciamo la manutenzione degli edifici scolastici. Come dicevo fare l'elenco delle cose da fare è semplice, ma farle, farle bene e trovare le risorse per realizzarle senza indebitare l'ente sulle spalle dei cittadini è molto complicato e bisogna impegnarsi, sacrificarsi, assumersi responsabilità e programmare quotidianamente la gestione del bene comune. Così come stiamo facendo senza sosta!

Per questo, cari concittadini non troverete su Facebook singole risposte alle speculazioni, alle invettive e neanche alle offese rivolte a quest'amministrazione. Abbiamo deciso di fare politica nelle sedi competenti...il palazzo comunale dove siamo costantemente presenti per voi! Su Facebook troverete solo informazioni sulle iniziative e sulle attività poste in essere. La discussione e il dibattito politico si fa in Consiglio comunale magari con gli atti a disposizione che come i fatti superano di gran lunga le parole! Con questa perenne campagna elettorale, Nuova Calabria e qualche ex assessore senza memoria, vogliono rigenerarsi e riproporsi a "nuovo". A noi interessa "fare per il nostro paese", risolvere i problemi, far stare bene i nostri concittadini e riportare Bovalino dove merita.

Amiche e amici fidatevi dei fatti non delle parole...Non ci sarà controreplica!!!

Ps. A proposito, anche le docce sulla spiaggia devono essere tolte e presto faremo anche questo!”