Maesano: "Stiamo realizzando il nostro programma. Inaugurato il Parco "Diritti dei bambini" (VIDEO)

BOVALINO (RC), 05 DIC - E’ stato inaugurato stamani alle ore 11, a Bovalino (Rc), il Parco “Diritti dei Bambini”, un’area green collocata in una zona nevralgica del paese che per molti anni era stata abbandonata al suo triste destino. La realizzazione dell’opera è stata possibile grazie ad un finanziamento di 70 mila euro ottenuto dall’Ente ai sensi del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico datato 30 aprile 2019, n. 34 (D.L. Crescita), recante “misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”.

L’opera di riqualificazione ha interessato l’area urbana compresa tra la via Aldo Moro e la via Dromo II°, una striscia di terreno che delimita la cosiddetta “Contrada Porticato”. E’ stata realizzata con lo scopo prioritario di dare ai cittadini un’ulteriore valvola di sfogo per quanto riguarda l’aspetto sociale, culturale e d’inclusione attiva per tutte le fasce d’età. Al suo interno è presente: un percorso della salute, una piazzetta dove poter trascorrere qualche ora in assoluta tranquillità e un piccolo anfiteatro destinato ad ospitare, soprattutto nella bella stagione, eventi socio-culturali anche di spessore. Innovativa l’illuminazione a led a risparmio energetico, una realizzazione che va ad aggiungersi ad altre già in essere, che stanno cambiando il volto del paese.

Presenti alla manifestazione, oltre al Sindaco Vincenzo Maesano e la sua Giunta, anche l’Avv. Tiziano in rappresentanza del Garante della Città Metropolitana, il dottor Emanuele Mattia; la Garante per l’Infanzia del Comune di Bovalino, dottoressa Francesca Racco; Don Luigi, parroco della parrocchia San Nicola di Bari, che ha impartito la benedizione poco prima del taglio del nastro; il Capogruppo di minoranza in Consiglio Comunale, dottor Francesco Gangemi (“Impegno e Partecipazione”) accompagnato dal Consigliere Rosalba Scarfò; numerosi rappresentanti di Associazioni di volontariato e sportive come il Bovalino Calcio a 5, squadra che milita nel prestigioso campionato di serie A2 nazionale. Preziosa e particolarmente gradita la presenza dei ragazzi dell’Istituto Comprensivo “Mario La Cava” diretto dalla dottoressa Rosalba Zurzolo, collegati via web a causa delle restrizioni previste in materia anticovid e tanti cittadini che hanno manifestato sincere parole di apprezzamento per quanto realizzato. Un ringraziamento particolare, il Sindaco, lo ha rivolto all’ex Consigliere Comunale Pino Ferrò, persona ben nota e stimata in paese dal quale era partita originariamente l’idea della realizzazione dell’opera.

“Questo non è un parco giochi per bambini –così ha detto il Sindaco Maesano- ma vuole essere un luogo di attrazione per l’intera comunità dove ognuno, a prescindere dalla fascia d’età, può godere della natura e della bellezza che lo circonda, oltre a poter svolgere naturalmente attività fisica, sportiva e culturale. Proprio per questo abbiamo voluto creare uno spazio polifunzionale che potesse venire incontro alle esigenze di tutti. Raggiunto questo importante obiettivo è necessario, ora, averne cura per evitare di rendere vani tutti gli sforzi fatti. Non ci culleremo certamente sugli allori, e per questo abbiamo già inoltrato richieste di finanziamento anche per altri ambiti come quello che riguarda la sistemazione e ristrutturazione dello stadio “L. Cartisano”; il recupero e la risistemazione del tratto di lungomare che il mare si è portato via a febbraio 2019; l’ammodernamento di altre aree del paese come il tratto di lungomare lato Sant’Elena ed altri ancora. E’, tra l’altro, notizia di pochi giorni fa dell’inserimento del Comune di Bovalino nella graduatoria provvisoria che prevede l’accesso ad un finanziamento di 1,5 milioni di euro per il “Sostegno dei progetti di valorizzazione dei borghi della Calabria” ed è realtà già conclamata dell’acquisto di 600 volumi che vanno ad incrementare il già vasto parco letterario della Biblioteca “Mario La Cava”

Parole di sincero elogio sono state dette anche dall’Avv. Tiziano, rappresentante del Garante della Città Metropolitana, dottor Emanuele Mattia: “Sono molto felice per la realizzazione di quest’opera che gratifica gli sforzi fatti da questa amministrazione che da subito ha aderito al progetto avanzato un anno fa dalla Città Metropolitana, un progetto scaturito in occasione del trentennale della firma della convenzione per i diritti dei bambini, progetto che è stato proposto, ovviamente, a tutti i 97 Comuni del nostro vasto territorio provinciale. Il risultato di oggi, quindi, non gratifica ed arricchisce soltanto la città di Bovalino ma anche la Città Metropolitana, perché significa che quanto preventivamente studiato ed elaborato ha riscontrato il favore di tutti, amministratori e cittadini ed il risultato si è visto”

A seguire la dottoressa Francesca Racco, Garante per l’Infanzia del Comune di Bovalino, che ha dichiarato: “E’ un momento particolarmente significativo per tutti noi , ma soprattutto per i bambini e gli adolescenti perché intitolare un’opera così bella, importante e preziosa al riconoscimento dei loro diritti significa accendere un faro su quello che sono non solo i loro diritti ma anche i loro bisogni e significa anche volersene prendere prioritariamente cura. I messaggi che ho ricevuto in questi giorni dai bambini sono stati tanti che elencarli tutti sarebbe quasi impossibile, sono messaggi carichi di significato e molto profondi, messaggi che cercheremo di riportare su questo muro bianco che vedete alle nostre spalle, parlano di speranza per un futuro migliore e tra essi, un vero e proprio appello: amami, curami, insegnami, rispettami e fammi giocare, solo così sarò veramente un bambino felice e tu, virus invisibile ed infernale, ridammi il mio Natale e facci ritornare a sorridere come facevamo una volta”





Pasquale Rosaci