Il sottosegretario all'Interno Wanda Ferro a Vibo Valentia per la Festa regionale della Polizia Locale

«Viviamo in un'epoca in cui il degrado urbano, le minacce del crimine e il disadattamento sociale alimentano un senso di insicurezza collettiva.



Per questo motivo, il Governo è impegnato a rafforzare l'alleanza tra Sindaci, Autorità di pubblica sicurezza e cittadini, riconoscendo alle Polizie locali un ruolo fondamentale nel garantire la sicurezza e la vivibilità dei nostri territori». Lo ha affermato il sottosegretario all’Interno Wanda Ferro (FDI), intervenendo a Vibo Valentia in occasione della Festa regionale della Polizia Locale.



Il sottosegretario Ferro ha illustrato il disegno di legge di riforma della Polizia Locale varato dal Governo e attualmente all’esame della I Commissione della Camera: «Un provvedimento - ha spiegato - che mira a ridefinire e valorizzare le funzioni della Polizia Locale, promuovendo con una riforma organica un modello integrato di sicurezza che coinvolga lo Stato, le Regioni e gli enti locali: in tale direzione è da sottolineare l’ottimo lavoro messo in campo dalla Regione Calabria.



Tra i principi cardine della riforma, pur tenendo conto delle diverse funzioni prevista dalla Costituzione, c’è il rafforzamento della collaborazione tra le Forze di Polizia dello Stato e le Polizie Locali.



Si prevedono strumenti operativi congiunti, come il collegamento tra il numero unico di emergenza 112 e le sale operative della Polizia Locale, per garantire una risposta rapida ed efficace alle emergenze.



Inoltre, saranno introdotte norme per migliorare la sicurezza del personale attraverso dotazioni adeguate, dall'armamento alle protezioni personali.



Per quanto riguarda la revisione della disciplina dei contenuti minimi dei regolamenti del servizio di Polizia Locale, si stabilisce che in essi siano previsti i casi e le modalità di assegnazione dei dispositivi di tutela dell’incolumità personale, come dispositivi di contenzione per bloccare i polsi di un individuo, giubbotti antitaglio, giubbotti antiproiettile, cuscini per il trattamento sanitario obbligatorio, caschi e scudi di protezione e altri dispositivi utili all’autotutela dell’integrità fisica degli operatori.



La Polizia Locale non è solo un presidio di sicurezza, ma anche un elemento di rassicurazione per la comunità.



La loro presenza capillare sul territorio contribuisce a rafforzare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni e a promuovere la coesione sociale.



Per questo motivo, il Governo Meloni intende valorizzare il loro contributo, anche attraverso una disciplina contrattuale che riconosca le peculiarità del loro servizio e garantisca migliori condizioni lavorative.



Il degrado urbano, le minacce del crimine e il disadattamento sociale richiedono una risposta coordinata e integrata.



Modernizzare e potenziare la Polizia Locale significa dotare le comunità di uno strumento più efficace per affrontare queste sfide, rafforzando la percezione di sicurezza e la coesione sociale».