Imprenditore Massimo Colistra 64enne gambizzato a Vibo Valentia, i dettagli

Imprenditore Massimo Colistra 64enne gambizzato a Vibo Valentia, non è grave Era uscito da un locale ed era salito in auto, indaga la polizia

VIBO VALENTIA, - Un imprenditore, Massimo Colistra, di 64 anni, è stato ferito, a colpi di arma da fuoco alle gambe nel centro di Vibo Valentia. L'uomo, che non è in pericolo di vita, secondo quanto si è appreso, è stato raggiunto da due proiettili sparati da distanza ravvicinata da uno sconosciuto con mascherina e cappuccio.

Colistra, commerciante nel settore dei materiali per l'edilizia, era uscito da un club dove aveva trascorso la serata con alcuni amici ed era appena salito sulla propria auto per fare rientro nell'abitazione. Subito soccorso, l'uomo è stato accompagnato al pronto soccorso dove i medici gli hanno prestato le prime cure, constatando che entrambi i proiettili erano entrati e usciti senza provocare gravi danni. Colistra, per il quale non si è reso necessario un intervento chirurgico, si trova ricoverato nell'ospedale di Vibo Valentia.

L'episodio è stato condannato dalle autorità locali e nazionali, che hanno espresso la loro solidarietà nei confronti della vittima e della sua famiglia. L'attacco a colpi di arma da fuoco è una forma di violenza estremamente grave e rappresenta una minaccia per la sicurezza della comunità.

Secondo i dati statistici, in Italia, gli episodi di violenza con armi da fuoco sono in aumento negli ultimi anni. Nel 2018, ci sono stati oltre 2.000 casi di aggressioni con armi da fuoco, con un aumento del 3% rispetto all'anno precedente. La maggior parte di questi episodi si verificano nelle regioni del sud Italia, come Campania, Calabria e Sicilia, dove la criminalità organizzata è particolarmente radicata.

Sull'episodio, i cui contorni appaiono al momento ancora poco chiari, indaga il personale della Squadra mobile della Questura. Non viene esclusa alcuna ipotesi. Le indagini sono in corso per individuare l'autore del gesto e per accertare le motivazioni che hanno portato a questo episodio violento. Si invita chiunque abbia informazioni utili a contattare le autorità competenti per contribuire alle indagini.