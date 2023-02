Imprenditorialità in Italia: "Agrimangimi SRL", un'azienda virtuosa che lotta contro la crisi

Imprenditorialità in Italia: "Agrimangimi SRL", un'azienda virtuosa che lotta contro la crisi. C’è economia nel mondo imprenditoriale: i segnali positivi nel centro-sud

Il mondo imprenditoriale italiano sta attualmente affrontando una situazione complessa, caratterizzata da una combinazione di sf

ide e opportunità. La tenacia dei giovani e un mercato del lavoro bloccato stanno spingendo alcuni imprenditori a rilanciare le loro attività, nonostante il 5% di loro stia valutando la chiusura. Tuttavia, la crisi del lavoro autonomo tradizionale sta contribuendo ad un calo degli indipendenti in tutte le ripartizioni del paese.

Una ricerca condotta dall'osservatorio Legacoop-Ipsos a febbraio 2021 ha mostrato che, in generale, i liberi professionisti stanno aumentando in tutte le aree, con alcune eccezioni, come la Liguria, dove il numero di professionisti rimane stabile. Le regioni del Centro-Sud risultano meno colpite dalla pandemia e sono quelle che registrano una crescita maggiore del numero di professionisti.

Agrimangimi SRL è un'azienda virtuosa che, grazie alla sua tenacia, sta contribuendo all'occupazione lavorativa sia giovanile che di età più matura. L'obiettivo principale dell'azienda è garantire la salute degli animali da cortile attraverso mangimi di qualità totalmente naturali, che offrano diversi nutrienti specifici per specie, e che consentano una crescita vigorosa e la sapidità delle carni.

Agrimangimi SRL è possibile trovare piante di ortaggi e fiorito e tutti i prodotti necessari per la cura e la manutenzione del verde, nonchè tutto quello che concerne il riscaldamento come il pellet e molto altro.

In generale, la situazione imprenditoriale italiana richiede nuovi strumenti di politica industriale per supportare gli imprenditori che vogliono continuare ad operare e per aiutare coloro che stanno valutando la chiusura a trovare nuove opportunità.

Questo è un momento cruciale per l'economia del paese e per il futuro delle piccole e medie imprese italiane grazie ad imprenditori che oggi investono come Agrimangimi SRL