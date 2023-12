In Puglia gli stati generali della mediazione immobiliare

I temi e i problemi del mondo della casa e del credito al centro della tre giorni: dal 5 al 7 ottobre a Bari l’evento FIAIP

Professionisti del settore immobiliare da tutta Italia si danno appuntamento in Puglia. Approfondimenti sul caro prezzi di stanze e appartamenti, la direttiva europea che punta a emissioni zero per le abitazioni, il contrasto all’abusivismo e alle locazioni in nero che infettano il turismo, la tutela di agenzie e consumatori.

Inizia giovedì 5 ottobre la tre giorni (fino al 7 ottobre) degli Stati generali della mediazione immobiliare organizzati dalla FIAIP, Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali. L’evento a Bari presso il Nicolaus Hotel in via Cardinale A.Ciasca, 27.

Rappresentanti di enti territoriali, governo, parlamento e istituzioni europee chiamati a confrontarsi con la federazione e gli operatori del settore provenienti da tutt’Italia che, in occasione dell’assemblea di metà mandato Fiaip, ha scelto come titolo «Noi siamo responsAbilità - Agenti immobiliari e creditizi per lo sviluppo del mercato immobiliare».

I lavori inizieranno alle ore 15:00 con i saluti delle autorità e delle istituzioni locali e a seguire l’intervento del Presidente Nazionale FIAIP Gian Battista Baccarini e la prima tavola rotonda sulla «Direttiva europea sulle case green e i riflessi sul mondo della mediazione immobiliare e del credito».

Tra gli interventi istituzionali, il viceministro dell’Ambiente e Sicurezza energetica Vannia Gava, il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, l’Eurodeputata Isabella Tovaglieri, l’assessore del Comune di Bari Giuseppe Galasso, il vicepresidente del Senato Maurizio Gasparri, il presidente del gruppo della Camera per Fratelli d’Italia Tommaso Foti, i parlamentari Catia Polidori, Piero De Luca, Erica Mazzetti, Dario Damiani, Graziano Pizzimenti, Marco Dreosto.

Nel programma della tre giorni, si alterneranno gli interventi dei vertici FIAIP come il segretario nazionale Fabrizio Segalerba, il presidente del consiglio nazionale Stefano Nursi, il presidente di giunta nazionale Simone Beni e la presidente regionale pugliese Agata Contursi. Tra gli appuntamenti più attesi, il 6 ottobre si parlerà de «L'economia delle piattaforme e il valore dei dati» con il docente universitario Marco Camisani Calzolari, esperto di marketing digitale e volto di “Striscia la Notizia”.

L’intero programma e i relatori sono consultabili su www.ammbari2023.it