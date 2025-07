Incendi nel Vibonese: oltre 50 interventi dei Vvf, evacuate abitazioni e villaggi turistici

Tempo di lettura: ~2 min

Sono stati circa 50 gli interventi effettuati dai Vigili del Fuoco del Comando di Vibo Valentia nelle 24 ore dalle ore 8:00 del 25 luglio alle ore 8:00 del 26 luglio.



Favoriti dalle alte temperature gli incendi si sono sviluppati sui territori dei comuni della fascia costiera.

In particolare il territorio di Joppolo è stato coinvolto, fin dalle prime ore della mattina, da un grosso incendio, ancora non estinto, sul quale ha operato una squadra del Comando, una squadra AIB di Calabria Verde, un D.O.S. VV.F (Direttore Operazioni di Spegnimento) ed un elicottero VVF affiancato per un certo periodo da un ulteriore elicottero della flotta regionale che complessivamente hanno effettuato circa 100 lanci.

Nonostante il notevole sforzo profuso si sono dovute evacuare, in località Coccorino, alcune abitazioni facenti parte di un residence occupati da tre nuclei familiari per complessive dieci persone.

Le attività di sgombero sono state effettuate con la collaborazione dei Carabinieri della locale Stazione.

Anche il comune capoluogo è stato interessato da diversi incendi che hanno richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco del Comando, di particolare rilevanza l'incendio sviluppatosi in loc. Olivarella e Via Giovanni XXIII, Via Elsa Morante-via Sibilla Aleramo (dietro asilo nido) loc. Silica, loc. Madonnella, viale della Pace, contrada Cocari, campo sportivo Piscopio, strada per Triparni.

In alcuni degli interventi sopra riportati la propagazione dell'incendio è stata favorita dalla presenza di terreni incolti ricchi di vegetazione spontanea secca.

Nel Comune di Nicotera un incendio ha interessato la pineta nella località Marina anche in questo caso, a scopo cautelativo ed a causa della presenza di notevole fumo, sono stati evacuati in via temporanea alcuni villaggi turistici/residence.

Nella serata un incendio si è sviluppato nel comune di Ricadi, Loc. Petto Bianco, a causa del terreno impervio che ha reso difficili le operazioni di spegnimento è stato necessario evacuare gli occupanti di un Hotel ed alcune abitazioni.

Ulteriori interventi sono stati effettuati nel comune di Drapia fraz. Gasponi, Limbadi fraz. Motta Filocastro, strada prov. Pizzo-Maierato con incendi che hanno lambito diverse abitazioni.