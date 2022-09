Incendiata ambulanza Croce rossa a Reggio Calabria. Autore ha infranto finestrini poi tornato e dato fuoco a mezzo

REGGIO CALABRIA, 09 SET - Due atti vandalici hanno reso inutilizzabile e quasi distrutto una ambulanza del Comitato Cri di Reggio Calabria. L'autore, ripreso dalle telecamere, ha in un primo momento rotto i vetri del mezzo per poi tornare e dargli fuoco. Lo ha reso noto la stessa Croce rossa.



"Un gesto vile - è scritto in una nota - che colpisce tutti i volontari Cri che ogni giorno si spendono verso chi ha bisogno, un enorme danno per tutta la Comunità ed il territorio". "Croce rossa è un simbolo di pace e di inclusione, noi serviamo i vulnerabili e cerchiamo di dare risposta a chiunque abbia bisogno da sempre" ha affermato la presidente del Comitato Reggino, Dattola. "Siamo concretamente vicini alla presidente, al consiglio direttivo ed a tutti i volontari Cri di Reggio Calabria" ha affermato la presidente regionale della Croce rossa della Calabria Helda Nagero, certa "che si farà luce su tali gesti intollerabili e ignobili".