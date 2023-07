Conflitto legale incendiario: un avvocato accusa un collega per la distruzione dell'auto

Incendiata auto avvocato, indagato collega del professionista. Le persone sottoposte ad indagini sono in tutto cinque

LAMEZIA TERME, 08 LUG - C'è anche un altro legale tra gli indagati dell'inchiesta della Procura della Repubblica di Lamezia Terme che stamattina ha portato all'arresto di Matteo Gaetano, di 45 anni, accusato di essere stato l'esecutore materiale dell'incendio appiccato nel novembre scorso ai danni dell'automobile dell'avvocato Salvatore Cerra, provocandone la distruzione.



Le persone indagate per l'incendio sono in tutto cinque. Le indagini dei carabinieri proseguono per accertare il ruolo rivestito nella vicenda da ciascuno degli indagati. L'ipotesi investigativa che si sta seguendo é che Gaetano abbia messo in atto l'incendio su mandato dell'avvocato che risulta indagato per questioni di rivalità professionale e per motivi d'interesse. (Ansa).