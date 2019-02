Incendio in casa di riposo New Gardenia, anziani intossicati in Calabria

REGGIO CALABRIA, 14 FEBBRAIO - Alcuni anziani sono rimasti intossicati a causa di un incendio che ha reso inagibile la casa di riposo "New Gardenia" a Croce Valanidi, frazione della zona sud di Reggio Calabria. Il rogo, divampato stamane intorno alle ore 7, ha visto impegnati 15 unita' dei Vigili del Fuoco con 5 automezzi coordinati sul posto dal caposezione provinciale. All'interno dei locali c'erano 12 anziani tratti in salvo dai pompieri che hanno gia' completato le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza della struttura, a due piani. Non si conoscono ancora le cause dell'accaduto, ma secondo una prima ricostruzione l'incendio sarebbe divampato da una stanza al primo piano, distruggendo due stanze. L'intero piano che e' stato dichiarato inagibile. Gli anziani intossicati sono stati trasportati in ospedale per controlli. Uno solo di loro desta preoccupazioni.