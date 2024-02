Incendio causato da luci natalizie a Canosa di Puglia: tre famiglie evacuate, nessun ferito

Le fiamme si sono sprigionate da addobbi luminosi surriscaldati in un condominio nel nord Barese

CANOSA DI PUGLIA, 25 DIC. - Questa mattina, un incendio ha scosso un condominio a Canosa di Puglia, nel nord Barese. L'incendio è scoppiato in un appartamento al primo piano di via Corsica, ma per fortuna nessuno è rimasto ferito o intossicato.

Le fiamme sono state innescate dal surriscaldamento degli addobbi luminosi natalizi, creando una situazione critica che ha richiesto l'intervento tempestivo dei vigili del fuoco del comando provinciale di Barletta per domare le fiamme. A scopo precauzionale, le autorità hanno deciso di evacuare tre abitazioni: l'unità coinvolta nell'incendio, l'appartamento situato sullo stesso piano e quello al piano superiore. Le tre famiglie evacuate sono state momentaneamente ospitate da parenti. Inoltre, sono stati dispiegati sul luogo anche i carabinieri per garantire la sicurezza e indagare ulteriormente sull'incidente.