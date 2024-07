Incendio devasta capannone a Reggio Calabria intervento dei Vvf (Video)

Squadre dei vigili del fuoco del Comando di Reggio Calabria sono impegnate dalle ore 12.10 circa in via Spirito Santo, nella zona sud della città metropolitana, per un incendio capannone di 200mq circa con struttura portante in metallo, pareti in pannelli coibentati e copertura in lamierato.

Il capannone era adibito a deposito di materiale elettrico di vario genere.

Impegnate nelle operazioni di spegnimento squadre della sede centrale, distaccamenti di Villa San Giovanni e Melito con supporto di autobotti per rifornimento idrico, carro autoprotettori e funzionario di soccorso per il coordinamento delle operazioni per un totale di 9 mezzi e 25 unità Vigilfuoco.

Le fiamme hanno completamente coinvolto la struttura provocando il collasso strutturale della stessa.

Le alte temperature ed il fumo denso provocati dalla combustione hanno altresì danneggiato le facciate esterne di alcune palazzine situate nelle vicinanze per cui si è reso necessario l'evacuazione in via precauzionale di 40 famiglie.

Intervento dei vigili del fuoco è valso a circoscrivere il rogo evitando che le fiamme si propagassero alle abitazioni vicine. Attualmente la situazione è oramai sotto controllo si sta provvedendo allo spegnimento di ultimi focolai ed alla messa in sicurezza del sito.

Non si registrano danni a persone.

Accertamenti in corso circa l'origine del rogo, al momento nessuna ipotesi viene esclusa.