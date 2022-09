Inchiesta Helios, chiesta archiviazione assessore Calabria. Stessa richiesta per ex vicesindaco di Reggio Calabria

REGGIO CALABRIA, 20 FEB - La Procura di Reggio Calabria ha chiesto il rinvio a giudizio per il consigliere comunale del Pd Nino Castorina e per l'ex consigliere regionale e provinciale Giovanni Nucera, indagati nell'inchiesta "Helios" che lo scorso giugno ha portato all'amministrazione giudiziaria per l'Avr Spa, la società che si occupa della raccolta differenziata nella città dello Stretto e della manutenzione delle strade.



Chiesta l'archiviazione per l'assessore regionale alle infrastrutture Domenica Catalfamo, l'ex vicesindaco di Reggio Calabria, oggi consigliere comunale, Armando Neri, gli assessori comunali Giovanni Muraca e Rocco Albanese, il consigliere Filippo Quartuccio e l'ex sindaco di Taurianova Fabio Scionti.



Castorina e Nucera sono accusati di tentata induzione indebita a dare o promettere utilità. L'indagine ha riguardato anche il tentativo delle cosche di infiltrare l'Avr che, secondo gli investigatori, "ha concesso assunzioni di soggetti sponsorizzati dalla politica e affidato lavori a ditte gradite dalla criminalità organizzata".



Chiesto il processo anche per i dipendenti dell'Avr Francesco Antonio Purrone e Giglio Genoese nei confronti dei quali otto mesi fa la Procura aveva chiuso le indagini per concorso esterno con la 'ndrangheta. Il procuratore Giovanni Bombardieri e i sostituti Stefano Musolino, Walter Ignazitto e Alessandro Moffa, inoltre, hanno chiesto l'archiviazione delle accuse per gli altri indagati che erano accusati di tentata induzione indebita a dare o promettere utilità.



Tra questi: l'assessore regionale Catalfamo, l'ex vicesindaco di Reggio Calabria, oggi consigliere comunale, Neri, gli assessori comunali Muraca e Albanese, il consigliere Quartuccio e l'ex sindaco di Taurianova, Scionti.