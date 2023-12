Tragedia sfiorata: bambino di sei anni cade da un balcone e si trova in gravi condizioni

Reggio Emilia in apprensione: il piccolo è ricoverato e la polizia indaga per ricostruire la dinamica dell'incidente.

REGGIO EMILIA. - Un incidente preoccupante si è verificato questa mattina a Reggio Emilia: un bambino di sei anni è precipitato dal balcone del primo piano di un edificio. Il fatto è avvenuto intorno alle 7.45 e il piccolo è attualmente ricoverato in condizioni gravi nell'ospedale della città.

Fortunatamente, le notizie sulle sue condizioni indicano che non è in pericolo di vita, nonostante abbia subito fratture gravi e diversi traumi. Gli agenti della polizia di Stato sono intervenuti sul luogo dell'incidente e stanno conducendo le indagini per chiarire la dinamica dell'accaduto. Le circostanze che hanno portato alla caduta del bambino al momento non sono note. (Ansa) (Immagine archivio)