Incidente mortale sulla SS656: frontale fatale, quattro vittime

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Chieti Scalo, tragedia sulla Statale 656: quattro vittime nel terribile incidente stradale

CHIETI SCALO – Sale a quattro il bilancio delle vittime del gravissimo incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di domenica 8 giugno lungo la Statale 656 Dir, nel tratto che costeggia lo stadio Angelini, a Chieti Scalo.

Un violentissimo impatto frontale, le cui cause sono ancora in fase di accertamento, ha coinvolto una Toyota e una Bmw. Lo scontro, avvenuto all’altezza del km 0,400, ha avuto conseguenze drammatiche: tre persone sono morte sul colpo e una quarta è deceduta poco dopo l’arrivo in ospedale. Coinvolta anche una terza vettura, ma fortunatamente i suoi occupanti sono rimasti illesi.

Le vittime: una famiglia distrutta e un giovane strappato alla vita

Nel terribile impatto hanno perso la vita tre fratelli, due donne e un uomo ultraottantenni, residenti rispettivamente a Guardiagrele e Chieti. Erano a bordo della stessa auto, probabilmente di ritorno da una giornata trascorsa insieme. A loro si aggiunge un ragazzo di 26 anni, originario di Lettomanoppello, che era stato estratto in condizioni disperate dalle lamiere. Trasportato d’urgenza all’ospedale di Pescara con l’elisoccorso del 118, il giovane è spirato nonostante i tentativi di rianimazione durati quasi un’ora.

I soccorsi: un intervento tempestivo ma inutile per salvare le vite

Sul luogo del sinistro sono intervenute immediatamente due squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Chieti, con il supporto di un'autogru per estrarre i feriti dai veicoli accartocciati. Presenti anche il personale del 118 con l’elisoccorso e la polizia locale, incaricata dei rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente.

La strada statale 656 Dir Val Pescara-Chieti è stata chiusa in entrambe le direzioni per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza, con deviazioni gestite sul posto dal personale Anas e dalle forze dell’ordine.

Un bilancio pesantissimo che scuote la comunità

La notizia ha scosso profondamente le comunità di Guardiagrele, Chieti e Lettomanoppello, unite nel cordoglio per una tragedia che ha spezzato quattro vite. I residenti parlano di un tratto di strada insidioso, che in passato è già stato teatro di gravi incidenti, e chiedono interventi per migliorare la sicurezza.

Mentre proseguono le indagini per chiarire le cause del frontale – non si esclude l’ipotesi di un malore o di un’invasione di corsia – resta il dolore per una domenica che si è trasformata in un dramma.

Vuoi restare sempre aggiornato con le notizie più importanti? Iscriviti al nostro canale WhatsApp InfoOggi e ricevi in tempo reale gli aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone! Clicca qui per unirti