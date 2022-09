Incidente stradale: SP17 zona Santo Janni auto si ribalta, sul posto i VVF

CATANZARO, 26 DIC - Incidente stradale SP17 in Via Fiume Busento. Auto perde il controllo e si ribalta. Non si conoscono le dinamiche dell'incidente. A bordo due ragazzi fortunatamente riportavano solo escoriazioni lievi. Sul posto i carabinieri per gli accertamenti del caso e i Vigili del Fuoco.

Seguiranno Aggiornamenti.