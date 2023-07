Incidente sulla A30, si aggrava il bilancio: muore anche un 16enne

Nei pressi dello svincolo autostradale di Mercato San Severino, in provincia di Salerno. Seconda vittima dopo la ragazzina deceduta ieri sera

Si aggrava il bilancio dell'incidente avvenuto ieri sera sulla A30 Caserta-Salerno, nei pressi dello svincolo di Mercato San Severino (Salerno) e nel quale aveva perso la vita una 13enne. In nottata è deceduto in ospedale a Salerno anche il ragazzo di 16 anni che viaggiava in auto con la famiglia, originaria di San Valentino Torio. Si tratta di un giovane residente a Pagani che, inizialmente, era stato trasportato nell'ospedale di Mercato San Severino e, successivamente, trasferito a Salerno. Le sue condizioni erano apparse gravissime sin dall'inizio e, in nottata, la situazione è precipitata.

Nell'incidente sono rimasti feriti anche una donna che era al volante (madre della 13enne), trasferita a Napoli dopo l'iniziale soccorso al "Fucito", ed un bimbo di 7 anni che è ricoverato in condizioni serie al "Ruggi". Ferito in modo lieve il papà.

L'auto, a quanto pare, mentre procedeva in direzione Nord, avrebbe impattato contro i due guardrail e poi si sarebbe ribaltata. La tredicenne è stata sbalzata all'esterno della vettura ed è deceduta sul colpo. Da una primissima ricostruzione effettuata dagli agenti della Polstrada di Caserta Nord, non risulterebbero altri veicoli coinvolti nell'incidente. Le cinque persone rimaste coinvolte nell'incidente provengono dall'Agro Nocerino Sarnese.