Incidente sulla SS106 a Catanzaro: Tre feriti e carreggiata chiusa. Un incidente stradale ha causato la chiusura temporanea della carreggiata in direzione Reggio Calabria sulla strada statale 106 Var/A "di Catanzaro - Lido", precisamente al km 11,300 nelle vicinanze di Catanzaro. Questo incidente ha coinvolto due veicoli e ha causato il ferimento di tre persone.

Per gestire la situazione e garantire la sicurezza stradale, le squadre Anas e le forze dell'ordine sono attualmente sul posto per coordinare il traffico e per facilitare il ripristino della viabilità normale nel minor tempo possibile. Nel frattempo, sono state istituite deviazioni locali per consentire ai veicoli di evitare l'area interessata dall'incidente.

In aggiornamento