Incidenti Mortali. Auto Finisce nel canale, morta 91enne. Ford Ka capovolta in 50cm acqua, ipotesi malore

MILANO, 29 SET - Una donna di 91 anni è morta dopo aver perso il controllo della propria auto che si è ribaltata in un canale d'irrigazione alla periferia di Milano.

L'incidente è avvenuto attorno alle 14.30, l'anziana è uscita di strada all'altezza di via Cusago 275 per cause ancora da accertare. L'ipotesi è che abbia avuto un malore.

La sua Ford Ka è stata ritrovata capovolta in un canale con 50 centimetri d'acqua.

I vigili del fuoco hanno estratto la donna dall'abitacolo ma per lei non c'era nulla da fare, ha perso la vita al posto di guida. Sono in corso le operazioni per la rimozione della vettura. (Ansa).