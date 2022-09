Incidenti stradali. Falerna sulla SS18 scontro tra furgone e auto, bilancio tre feriti. Intervento del Vvf

Squadra dei Vigili del Fuoco del comando di Catanzaro distaccamento di Lamezia Terme è intervenuta alle ore 08.30 circa in c.da Torre Lupo nel comune di Falerna sulla SS18 per incidente stradale.

Due i mezzi coinvolti un furgone Ducato ed una Mercedes ML320.

Feriti in modo lieve i tre occupanti dei mezzi. Gli stessi affidati al personale sanitario del SEU118 per le cure del caso e successivo trasporto presso struttura ospedaliera per ulteriori controlli.

Intervento dei vigili del fuoco è valso alla messa in sicurezza del sito e delle vetture. Sul posto Carabinieri e Guardia di Finanza per gli adempimenti di competenza. Disagi per la viabilità, sino al termine delle operazioni di soccorso transito su unica corsia a senso unico alternato.