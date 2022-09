Incidenti stradali: scontro auto-moto, muore giovane centauro. E' accaduto a Lamezia Terme. Sul posto 118 e Polizia municipale e Vvf

LAMEZIA TERME, 09 LUG - Un giovane centauro ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio in contrada Scinà a poca distanza dal parco Peppino Impastato di Lamezia Terme.

Da una prima sommaria ricostruzione, la moto su cui viaggiava il giovane, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrata con un'auto. Sul posto, insieme ai sanitari del 118, sta operando la Polizia municipale per i rilievi del caso.