Infrastrutture: Bevacqua, con i sindaci per il SS106 III megalotto

CATANZARO, 20 MAG - "Avevo chiesto alla Giunta di intervenire già dallo scorso anno: oggi non posso che reiterare la richiesta, ponendomi a fianco dei sindaci che protestano contro Anas rispetto ai lavori del III Megalotto della 106.

L'opera, frutto dello sblocco di 1,3 miliardi operato dal Governo Gentiloni, ha preso finalmente avvio nel maggio 2020 ma Anas ritardando senza ragione nella definizione concreta delle opere compensative e nella gestione dei cantieri che stanno sorgendo nei vari Comuni. Tutto si sta svolgendo come se mancasse un organico piano di cantierizzazione degli interventi e ciò è francamente intollerabile".

È quanto dichiara il capogruppo Pd alla Regione Mimmo Bevacqua. "Il Pd calabrese - prosegue - si è battuto senza tregua nelle sedi istituzionali per arrivare a quel finanziamento che nel passato non si era mai raggiunto. Ora, non possiamo comprendere ulteriori lungaggini e mancate attenzioni da parte di chi deve materialmente realizzare l'opera. Quest'arteria viaria non è una strada come le altre: essa è stata, fino ad oggi, il simbolo della negazione del diritto alla mobilità per i territori calabresi.

Percorro quotidianamente queste zone e conosco quindi personalmente i disagi e le difficoltà di chi l'attraversa e di chi vive questo territorio Adesso vogliamo vedere il compimento. E vogliamo vederlo ben fatto e nei tempi più rapidi".