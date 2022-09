Infrastrutture: Scutellà, Governo va avanti su lavori SS106

COSENZA, 07 SET - "Con l'indizione da parte di Anas della Conferenza di Servizi Preliminare per il nuovo tracciato della SS 106 Sibari-Corigliano-Rossano l'iter verso la realizzazione di un'opera fondamentale per il nostro territorio compie un nuovo passo in avanti.

Sul nuovo tracciato il Governo fa sul serio, nel rispetto massimo delle tante vittime che questa maledetta strada ha mietuto e continua a mietere". Lo afferma la deputata del Movimento 5 Stelle Elisa Scutellà, annunciando, è scritto in una nota, "l'importante nuovo step compiuto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti insieme ad Anas verso l'ammodernamento della Statale ionica a sud di Sibari e a servizio della terza città della Calabria".

"Sono soddisfatta - prosegue - che, da quando è stato annunciato a Corigliano-Rossano il nuovo progetto della Sibari-Corigliano-Rossano da parte del sottosegretario Cancelleri, nonostante qualche inciampo sterile e polemico, si stia procedendo speditamente attraverso tutti gli atti preliminari che porteranno poi al formale percorso autorizzativo, comprensivo della trasmissione del Progetto Definitivo e della relativa Conferenza di Servizi Decisoria.

La collaborazione e la tempestività di riscontri in questa fase sono d'obbligo. Ecco perché auspico che, sulla scia di una cooperazione istituzionale fattiva, le amministrazioni comunali coinvolte si adoperino con spirito costruttivo onde evitare inutili e deleteri rallentamenti". "Il nuovo tracciato della Statale 106 jonica da Sibari a Rossano - conclude Scutellà - è un'occasione di rivalsa per togliere dall'isolamento atavico il territorio della Sibaritide, e costituisce un'opportunità per assicurare maggiore sicurezza ai cittadini che la percorrono evitando che la nostra comunità debba piangere altre vittime innocenti".