Inizia il progetto 'Aprirsi al Futuro' con il sostegno di Enel Cuore

Percorsi di integrazione lavorativa per Giovani e Migranti in Calabria"

Il 15 gennaio alle ore 11:00 presso l’Istituto Salesiano di Soverato si darà al via con l’evento iniziale al Progetto “Aprirsi al Futuro” – Percorsi di integrazione lavorativa e rafforzamento di ETS per favorire comunità forti e accoglienti.

Interverranno durante l’evento il Procuratore Capo della Repubblica, Procura di Lamezia Terme, dott. Salvatore Curcio, e il Sindaco del Comune di Soverato, Arch. Daniele Vacca.

Saranno presenti in videocall anche la referente del progetto dott.ssa Veronica Dal Moro insieme ai

collaboratori della fondazione AVSI. Al termine i partecipanti all’evento potranno gustare un piccolo buffet d’aperitivo offerto dalla Casa Salesiana.

L’iniziativa prevede interventi nella regione Calabria, a Soverato e Cosenza, con azioni volte alla

capacitazione e integrazione nel mondo del lavoro di NEET ((giovani ragazzi e ragazze che non

studiano, non lavorano, non sono in un percorso di formazione) e migranti, dai 16 ai 24 anni, e la

strutturazione di un percorso di capacity building di soggetti locali (ETS) grazie al sostegno di Enel Cuore, la Onlus del Gruppo Enel.

L’obiettivo generale dell’intervento è contribuire alla promozione del lavoro dignitoso e della crescita economica, concorrendo in modo sinergico anche ad altri obiettivi dell’Agenda 2030, quali la riduzione della povertà e delle disuguaglianze e la promozione della parità di genere.

A Soverato, grazie all’azione dell’Opera Salesiana, sempre attenta ai bisogni attuali dei giovani, si intende proporre un’azione integrata, che consenta ai giovani destinatari del progetto di realizzare esperienze di orientamento, formazione e accompagnamento la lavoro, utilizzando come leve motivazionali due fattori di oggettivo interesse per i giovani locali: il lavoro e il territorio e le sue bellezze e risorse turistico-ricettive.

Per informazioni è possibile chiamare al numero di cellulare 3387103413.