Iniziativa Anac a Soverato, sottosegretario Wanda Ferro: "Supportiamo i piccoli comuni nella prevenzione della corruzione"

"Il contrasto alla corruzione è una priorità assoluta per il governo Meloni. La nuova piattaforma digitale, realizzata in collaborazione tra ANAC, Ministero dell’Interno, Ministero per la Pubblica Amministrazione e ANCI, rappresenta un passo concreto per rafforzare la trasparenza e la legalità negli enti locali, soprattutto nei comuni più piccoli, spesso a corto di risorse e personale specializzato."

E’ quanto ha affermato il sottosegretario all’Interno Wanda Ferro (Fdi), intervenendo a Soverato, in occasione della presentazione della piattaforma informatica dedicata alla gestione dei rischi corruttivi nel PIAO.

“La piattaforma - ha spiegato il sottosegretario Ferro - punta a supportare i comuni nella prevenzione della corruzione, fornendo strumenti innovativi e condividendo le migliori pratiche amministrative. Sono 5.519 i comuni italiani con meno di 5.000 abitanti, quasi il 70% del totale. Solo in Calabria, questi comuni sono 324 e rappresentano oltre l’80% dei municipi. È chiaro quindi quanto sia fondamentale coinvolgerli nelle strategie anticorruzione".

Il Ministero dell’Interno ha finanziato il progetto nell’ambito del Programma Nazionale “Sicurezza per la legalità”, un’iniziativa da 235 milioni di euro per digitalizzare e innovare la Pubblica Amministrazione.

"La sperimentazione ha già coinvolto 69 comuni, permettendo di raccogliere dati utili per affinare le strategie di prevenzione. Abbiamo scelto di partire da Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, regioni spesso in prima linea nella lotta alla criminalità ma anche esempi di buone pratiche. Un segnale chiaro: il Sud è protagonista non solo nelle difficoltà, ma anche nelle soluzioni. I comuni, dai più piccoli ai più grandi, sono le sentinelle della legalità e il primo presidio contro la corruzione. Il Ministero continuerà a lavorare al loro fianco per garantire trasparenza e sicurezza", ha concluso il sottosegretario Ferro.