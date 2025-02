Insieme contro la violenza di genere: istituzioni e società a confronto per la sicurezza e la prevenzione

Si terrà domani, venerdì 28 febbraio, alle ore 9:00 presso la Sala Riunioni della Camera di Commercio di Catanzaro, l’incontro su Prevenzione e contrasto della violenza di genere promosso da CISL Magna Grecia e Questura di Catanzaro.

L’iniziativa, che si inserisce nel solco della collaborazione avviata tra la CISL Magna Grecia e la Questura di Catanzaro sui temi della sicurezza, si propone di approfondire il fenomeno della violenza di genere, con il contributo di esperti e rappresentanti delle istituzioni, tra i quali esperti della Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato.

Nel corso del dibattito interverranno Daniele Gualtieri, Segretario Generale CISL Magna Grecia CZ - KR - VV; Pietro Falbo, Presidente Camera di Commercio CZ - KR - VV; Giuseppe Linares, Questore di Catanzaro; Giulia Pantano, Procuratore Aggiunto della Repubblica di Catanzaro; Francesco Minniti, Dirigente Divisione Anticrimine; Andrea Matrella, Funzionario Squadra Mobile Questura di Catanzaro; Danilo Di Lauro, Funzionario della Polizia di Stato del Servizio Centrale Anticrimine di Roma.

L’evento, aperto anche alla cittadinanza e agli operatori del settore, rappresenta un’importante occasione di approfondimento che interesserà le istituzioni, le Forze dell’Ordine e le parti sociali per rafforzare la consapevolezza sugli strumenti di prevenzione e contrasto alla violenza di genere con la finalità di promuovere la cultura della prevenzione e del supporto alle vittime.

La CISL Magna Grecia ribadisce il proprio impegno a lavorare in modo sinergico per garantire maggiore sicurezza e tutela alle persone più vulnerabili, ponendo al centro del dibattito la necessità di un’azione congiunta e coordinata per affrontare una problematica di grande rilevanza sociale.