Installati pannelli informativi nell’area delle Dune di Giovino / lemma: “passo in avanti nel percorso di bandiera blu e verso l’istituzionalizzazione della riserva marina protetta”

Da oggi l’area delle Dune di Giovino è opportunamente segnalata grazie alla presenza di pannelli informativi realizzati dall’amministrazione comunale nell’ambito delle attività di Bandiera Blu 2023. Questa mattina la vicesindaco Giusy Iemma ha presieduto le operazioni di installazione di cartelloni informativi che danno il benvenuto agli utenti che accedono alla zona di pregio naturalistico e forniscono dettagli utili sulla flora e la flauna che la caratterizzano. Il riferimento è, in particolare, al giglio mare, la pianta rara presente anche nell’area delle dune, e al fratino, l’uccello di piccole dimensioni nidificante sulle spiagge europee il cui avvistamento è stato segnalato anche nel litorale catanzarese. Un momento, quello di stamattina, a cui ha partecipato anche il consigliere regionale Ernesto Alecci, il quale ha depositato una proposta di legge regionale per l’istituzione della riserva marina protetta nell’area delle Dune di Giovino. Presenti anche i consiglieri comunali Igea Caviano, Fabio Celia e Manuel Laudadio, così come il presidente dell’associazione Dune, Giovanni Miliè, ed una delegazione di studenti e insegnanti dell’Istituto nautico “Petrucci”.

“L’installazione dei pannelli informativi - evidenzia Giusy Iemma - rientra nelle attività di comunicazione realizzate, con la collaborazione di Life Communication ed il sostegno della Regione Calabria, nell’ambito del percorso iniziato come Città Bandiera Blu e che vede l’amministrazione impegnata a valorizzare la conoscenza e la promozione del prezioso patrimonio naturalistico di Catanzaro. La presenza del giglio marino e del fratino sono indice della qualità dell’ecosistema presente nell’area delle Dune, su cui è doveroso portare avanti con uno sforzo concentrico, da parte di istituzioni, associazioni e scuole, la proposta mirata al riconoscimento di area protetta. Abbiamo una grande opportunità che può rappresentare un volano di crescita sociale, turistico e culturale: Catanzaro, il suo mare, il porto, la pineta, il lungomare e le dune di Giovino sono risorse straordinarie attorno a cui costruire l’economia e lo sviluppo di un intero territorio”.