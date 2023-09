"International Street Food" a Montauro è boom: in diecimila sul lungomare

Più di diecimila presenze in tre giorni, la tappa di Montauro della VII Edizione dell’International Street Food è stata l’ennesima scommessa vinta da Roberto Talarico, promotore turistico “illuminato” della località del catanzarese. Dal 21 al 23 agosto il lungomare di Montauro ha ospitato la manifestazione organizzata da Alfredo Sessa che in pochi anni è diventata la più importante d’Italia.

La 73sima tappa di questa grande manifestazione enogastronomica che gira il Belpaese è stata, certamente, tra le più partecipate e riuscite con grande soddisfazione dell’Amministrazione Comunale di Montauro con in testa il sindaco Giancarlo Cerullo e del D.G. della Confartigianato Calabria - che ha pianificato e sostenuto l’iniziativa su tutto il territorio regionale calabrese dell’AICRS Associazione Italiana Ristoratori da Strada-, il Dottore Silvano Barbalace.





Tanti truck con dell’eccellente cibo di strada hanno accolto i visitatori attirati non solo dai prodotti tipici di tutte le regioni italiane ma anche da quelli provenienti da tutto il mondo.

E’ stato infatti possibile gustare: la cucina messicana, il pulled pork, i panini di polipo gourmet, gli hamburger di Angus, gli hamburger di Fassona, gli hamburger di Chianina, gli arrosticini, la carne argentina, la cucina siciliana, le alette di pollo americane, l'angus, la pizza fritta il tutto accompagnato da birre dei più rinomati birrifici artigianali di eccellenza italiani, europei e internazionali.



Soddisfattissimi anche gli operatori economici locali che hanno registrato il sold out anche nei ristoranti e nelle pizzerie presenti sul lungomare di Montauro. Una vera e propria festa della buona cucina Italiana e Internazionale che ha reso ancora più “gustosa” l’estate dei vacanzieri del centro della provincia di Catanzaro che, negli ultimi anni, sta diventato un vero e proprio punto di riferimento del turismo in Calabria