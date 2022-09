Intervista a Antonella Biscardi e Roberto Scarnecchia in Ciao Chef! Cucina e non solo.

Cucina e non solo. Una giornalista e uno chef tra i fornelli. Intervista di Alessandra Mele

Ciao Antonella, è bello incontrarti alla partenza di nuova avventura televisiva. Com’è nata quest’unione, e qual è l'idea del programma?

Ciao a te e a tutti i lettori di InfoOggi.

Con Roberto ci conosciamo da diverso tempo e spesso gusto la sua cucina.

Lo trovo uno chef molto interessante per i piatti che propone e per il modo di porsi, elegante, attento e semplice.

Ecco mi piace il binomio cucina / semplice.

Mi conosci ormai, sai che spazio, osservo, cerco nuovi stimoli ed emozioni.

È così è nata l'idea di fare un programma di cucina con Roberto abbinando le nostre diversità.

Lui Chef cucina, io giornalista intervisto, viaggio e imparo i segreti della cucina.

Avevo un’idea di programma che abbinasse cucina, intervista, viaggi nei luoghi dell'eccellenza Italiana, qualcosa di più ampio del solito format sul piatto e abbiamo cominciato a rendere l'idea realizzabile.

Andate d'accordo?

Con Roberto c'è grande sinergia e divertimento da quando ci conosciamo, l'abbiamo semplicemente portata in cucina.

Io lo “disturbo” intervistandolo mentre prepara il piatto, lui non si scompone, mi risponde un po’ distratto e continua a cucinare.



M’incuriosisce l'interazione fra te e Roberto, cosa vi raccontate mentre lo chef cucina?

Sei proprio una curiosona!

È una sorpresa ogni puntata, Roberto pensa un piatto la sera per la mattina, io non so assolutamente cosa porta in tavola.

Questo rende la puntata spontanea.

Che tipologia di cucina presentate?

La tipologia della cucina è mediterranea, con tocchi personali e particolari aggiunte dello chef.

Roberto rielabora piatti classici con l’influenza dei colori e sapori scoperti in giro per il mondo, è una cucina in continua evoluzione.

La materia prima è sempre al centro di tutto, le materie prime sono migliaia e non si smette mai d’imparare a conoscerle.

Insieme facciamo un viaggio nella cultura e nella tradizione Italiana, aggiungendo sempre nuove conoscenze.

Torniamo a Ciao Chef!

Antonella come ti prepari al programma?

Beh, io lo studio complessivamente, ma senza conoscere la ricetta, gli chef, si sa, amano i segreti.

Allora viaggio, nelle emozioni, nei racconti nei luoghi, ma anche nei sapori, nei colori nei profumi.

Roberto dice sempre che un piatto attiva tutti e cinque i sensi… io sfrutto questa sua massima.

Roberto da calciatore a chef, tu giornalista scrittrice, attenta sempre ai sentimenti, alle emozioni, al movimento dei nostri tempi.

Due mondi che viaggiano paralleli.

Come li abbinate a Ciao Chef! ?

Li abbiniamo perfettamente.

La cucina è emozione, passione, creatività, scoperta.

Roberto cucina per passione e lavoro, vive il calcio per passione, carriera, e da sportivo, così mentre Chef Scarnecchia cucina, parliamo anche di calcio.

C’è il piatto dedicato a un personaggio, che sia calciatore, presidente, squadra, alle novità del momento, alle caratteristiche di gioco, insomma spaziamo.

Io assecondo la mia ricerca di emozioni entrando in un mondo da scoprire ogni giorno seguendo l’elaborazione di un piatto e viaggiando per l’Italia.





Allora non ci resta che guardare Ciao Chef su Alma Tv, con una coppia inedita giornalista/ chef.

Un'ultima domanda, avete tutt’e due radici nel calcio, influisce in qualche modo sul programma?

E’ una bella combinazione e quello dello sport è un mondo che amiamo entrambi. Ed è solo un piacevole spunto.

Ogni giorno presentiamo un piatto, con aggiunta di racconti, curiosità, viaggi nei luoghi della nostra Italia.

Una bella partita da vincere insieme al nostro pubblico!

Allora, Ciao Chef! Ci vediamo in tv.

Grazie Alessandra per la nostra chiacchierata!

Ricordiamo gli appuntamenti.

Visibilità: ALMA TV canale 65 DTT

Giorno e orario: Dal lunedì al venerdì alle ore 21.30

In replica il giorno seguente alle 16.00

Vi aspettiamo!

