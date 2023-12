Due ensemble, Intrecci e Intimità Provvisorie, si alternano per dare vita a un corpo unico, uniti dal suono del pianoforte del Maestro Enrico Intra. Si esibiranno venerdì 27 ottobre 2023 ore 19.30 presso il teatro LabArca in via Marco d'Oggiono 1 (Milano). Un concerto imperdibile, inserito nel programma JAZZMI di quest'anno, che volge lo sguardo alla sperimentazione musicale.



Con “Intrecci” esploriamo l’universo musicale andando alla ricerca di radici profonde, intrecciando sonorità apparentemente distanti tra loro. Ci lasceremo incantare dal suono di Enrico Intra al pianoforte preparato, Roger Rota al fagotto, Gianluigi Trovesi al clarinetto in Mib. Verranno presentati in anteprima alcuni brani inediti tratti dall'ultimo album del trio.



Intimità: dal latino “en timos”, ovvero “dentro al petto”; provvisorio: una parola ricca di conflitto poiché derivante dal latino “providere”, ossia prevedere, predire, procurare ciò che è necessario.

Il progetto nasce da una frase di Franco Arminio – “So cosa sono le intimità provvisorie” – che spinge la giovane musicista Sofia Weck a comporre alcuni versi, rielaborati da Francesco Grigolo in una composizione musicale ibrida. L’idea è quella di trovare nell’improbabile sintesi che i due termini formano ciò che chiamiamo “relazioni”, provando a comprendere in che modo due individui possano condividere una intimità provvisoria. L’ensemble si compone di due giovani musiciste, Giulia Bertasi e Sofia Weck, e un più maturo Francesco Vittorio Grigolo, insieme nel comporre e scomporre parole e suoni, consonanze e dissonanze, attenzioni ed emozioni.

Ingresso a pagamento

15 euro intero; 12 euro ridotto

Info e prenotazioni a [email protected]