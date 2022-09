Iran attacca due basi usa in Iraq, almeno 80 morti. Pioggia missili su Al-Asad e Erbil. Illesi milit

Iran attacca due basi usa in Iraq, almeno 80 morti. Pioggia missili su al-Asad e Erbil. Illesi militari italiani

IRAN 8 GEN - L'Iran ha lanciato nella notte la "feroce vendetta", come l'ha chiamata la Guardia Rivoluzionaria, contro gli Stati Uniti. Secondo un primo bilancio, non ancora ufficiale, ci sarebbero almeno 80 morti.



Decine di missili sono stati lanciati contro due basi irachene che ospitano militari statunitensi: quella di al-Asad e quella di Erbil, dove è presente anche il contingente italiano.



I militari sono stati messi in sicurezza in un bunker e sarebbero tutti illesi. L'attacco dell'Iran è avvenuto nello stesso orario della morte del generale Soleimani. Crollano le borse asiatiche, mentre continua la corsa al rialzo del petrolio.