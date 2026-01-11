Iran avverte Usa e Israele: “Se attaccati, risponderemo duramente”

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Teheran accusa Washington e Tel Aviv di alimentare le proteste interne

La tensione in Medio Oriente torna a salire. L’Iran ha lanciato un avvertimento diretto a Stati Uniti e Israele, dichiarando che qualsiasi attacco contro il Paese verrebbe considerato un atto ostile da colpire senza esitazioni.

A ribadirlo è stato il presidente del Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Qalibaf, nel corso di una riunione dedicata alle proteste in corso da oltre due settimane in diverse città iraniane.

La posizione di Teheran: “Obiettivi legittimi in caso di aggressione”

Secondo quanto riportato dai media ufficiali, Qalibaf ha affermato che Usa e Israele sarebbero obiettivi legittimi nel caso in cui dovessero intraprendere azioni militari contro l’Iran. Un messaggio chiaro, che si inserisce in un contesto geopolitico già fortemente instabile.

“Accusiamo gli Stati Uniti e Israele di aver sostenuto le recenti rivolte, creando disordini in tutto il Paese”, ha dichiarato il presidente del Parlamento, citato dal Tehran Times.

Proteste interne e accuse di interferenze straniere

Le autorità iraniane collegano le manifestazioni di protesta, che da giorni attraversano il Paese, a presunte ingerenze esterne. Secondo Teheran, dietro le rivolte ci sarebbe una strategia volta a destabilizzare l’Iran sul piano politico e sociale.

Qalibaf ha sottolineato che la nazione iraniana reagirà con fermezza contro chiunque, dall’interno o dall’esterno, cerchi di alimentare il caos e minare la sicurezza nazionale.

Uno scenario di crescente instabilità regionale

Le dichiarazioni arrivano in un momento delicato per l’equilibrio del Medio Oriente, segnato da conflitti indiretti, tensioni diplomatiche e scontri per procura. Le parole del leader parlamentare iraniano rafforzano la linea dura di Teheran e aumentano i timori di una possibile escalation tra potenze regionali e internazionali.

La situazione resta in evoluzione, con la comunità internazionale che osserva con attenzione gli sviluppi, preoccupata per le ripercussioni globali che un nuovo fronte di crisi potrebbe generare.