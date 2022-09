Istruzione: già 400 Scuole colpite da Covid, 75 chiuse. I casi positivi nel 76% sono studenti, 13% prof.

ROMA, 25 SET - Sono più di 400 le scuole già colpite da almeno un caso di Coronavirus e 75 sono state chiuse.

Il dato lo riporta il quotidiano il Sole 24 ore. In cima per scuole colpite ci sono la Lombardia, l’Emilia-Romagna, la Toscana e il Lazio.

I casi positivi nel 76% dei casi sono studenti, nel 13% docenti, il resto è l'altro personale.

In tutto in Italia ci sono 8mila istituti per 30mila plessi. I dati del Sole arrivano da un database messo a punto da un giovane ricercatore e uno studente universitario -Vittorio Nicoletta e Lorenzo Ruffino - che hanno raccolto dalla riapertura della scuola notizie e le ordinanze dei sindaci.

A Roma le scuole coinvolte sono 19, a Bologna 14, a Milano sono 13.