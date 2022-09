MEF. Italia’, strumento per sostenere imprese

ROMA, 21 SPR - L’avvio dell’operatività di ‘Garanzia Italia’, il nuovo strumento di Sace per sostenere la concessione di finanziamenti alle imprese che hanno subito ripercussioni economiche dall’emergenza Covid-19, rappresenta un’ottima notizia per l’attuazione delle misure di sostegno alla liquidità messe in campo dal Governo. Particolarmente significativo il processo di rilascio delle garanzie, che avverrà nell’arco di 48 ore. Le imprese e le banche potranno utilizzare anche il simulatore messo a disposizione da Sace sul proprio portale, che rilascia una prima indicazione dell’importo finanziabile e delle diverse tipologie di garanzie previste dal Decreto Liquidità.