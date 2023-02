Italia Viva planifica il radicamento nel territorio calabrese: tematiche attuali affrontate durante il coordinamento provinciale a Sellia Marina

Si è tenuto nella sala Consiliare della Città di Sellia Marina il coordinamento provinciale di Italia Viva.



Ad aprire i lavori l'Ing. Francesco Mauro -coordinatore provinciale del partito e Sindaco della cittadina ionica.

E' stato un incontro molto proficuo, sono state affrontate tematiche attuali molto sentite dai cittadini ed è stata pianificata la modalità organizzativa che il partito di Matteo Renzi intende intraprendere nella provincia di Catanzaro.

Medicina territoriale, Rischio idrogeologico, Ambiente, Turismo e Infrastrutture, Lavoratori in Mobilità in deroga, PNRR e sostegno ai Comuni, sono alcune tematiche trattate, cui i cittadini hanno bisogno di risposte, che attendono ormai da decenni. Iniziative in tal senso saranno intraprese dal partito calabrese e dai vertici nazionali!

Al dibattito, hanno dato il proprio prezioso contributo: Antonio Talarico -segretario organizzativo del partito della provincia di Catanzaro-, l'avvocato Saverio Maria Raspa, l'Avvocato Nadia Iannazzo ed il Dottore Commercialista Antonino Costantino.

Il coordinamento ha concordato sulla necessità di dare avvio al tesseramento 2023 ed accelerare il percorso di radicamento del partito anche alla luce della costituzione del polo unico dei moderati e riformisti.

A tal fine, il coordinamento provinciale ha deliberato il via alla possibilità di costituire il gruppo Consiliare Azione-Italia Viva-renew Europe, in seno al Consiglio Comunale di Catanzaro.

Infine, a votazione unanime, sono stati designati i responsabili dei coordinamenti territoriali del partito:

Avv. Daniela Rotella, per parità di genere, affianca Francesco Mauro al Coordinamento della Provincia di Cz

Dott. Antonino Costantino

Avv. Nadia Iannazzo

Coordinatori della Città di Lamezia Terme

L'Imprendotore Ivan Frustagli

ViceSindaco del Comune di Sant'Andrea Apostolo-

Coordinatore Area sud-ovest Soveratese

Avv. Saverio Maria Raspa

Coordinatore Area nord-ovest Soveratese

Non si è fatta attendere la soddisfazione del Coordinatore regionale On. Ernesto Magorno il quale esprime "vivo apprezzamento per il lavoro svolto del Coordinamento provinciale di Catanzaro e tanta gratitudine e auguri di buon lavoro ai nuovi responsabili territoriali, tra l'altro, molto qualificati che mettono al servizio del partito competenza e merito".

Nei prossimi incontri saranno designati altri responsabili di Italia Viva.