Guerra. Jet russo danneggia drone Usa sul Mar Nero. La Casa Bianca convoca l'ambasciatore russo

Jet russo danneggia drone Usa sul Mar Nero. La Casa Bianca convoca l'ambasciatore russo. Il Pentagono: "Siamo stati costretti a farlo cadere in mare, incidente 'sconsiderato'". Mosca: "Volava in direzione del confine russo"

L'ambasciatore russo negli Stati Uniti è stato convocato nel pomeriggio dal dipartimento di Stato in merito all'abbattimento del drone militare Usa provocato da un jet russo. Lo ha comunicato il portavoce del dipartimento di Stato, Ned Price. Gli Stati Uniti, ha aggiunto, hanno inviato un "forte messaggio" al ministero degli Esteri russo.

Un drone militare statunitense senza pilota si è scontrato con un caccia russo nello spazio aereo internazionale sopra il Mar Nero. Le forze statunitensi hanno quindi dovuto abbattere il drone, l'esercito ha annunciato oggi (martedì) e si è lamentato del fatto che l'azione "sconsiderata, non sicura e poco professionale" da parte russa abbia causato l'incidente. Il Pentagono ha precisato che il jet da combattimento ha colpito l'elica di un drone militare Usa “Reaper”, costringendo gli Usa a farlo cadere nel Mar Nero.

Il General Atomics MQ-9 Reaper, originariamente conosciuto come Predator B, è un aeromobile a pilotaggio remoto (APR o UAV dall'acronimo in inglese) sviluppato dalla General Atomics Aeronautical Systems ed in uso alla United States Air Force, l'United States Navy, all'italiana Aeronautica Militare e la britannica Royal Air Force. L'MQ-9 è il primo UAV hunter-killer progettato per la sorveglianza a lunga autonomia, e a elevate altitudini.

Il drone MQ-9 "stava conducendo operazioni di routine nello spazio aereo internazionale quando è stato intercettato e colpito da un aereo russo, provocando un incidente e la completa perdita dell'apparecchio", ha affermato il generale dell'aeronautica statunitense James Hecker, comandante della US Air Force Europa e Africa, citato dall'Afp. "In effetti, questo atto pericoloso e non professionale da parte dei russi ha quasi causato la caduta di entrambi gli aerei". Secondo un funzionario statunitense a conoscenza dell'incidente citato dalla Cnn, il Reaper e due jet Su-27 Flanker stavano operando in acque internazionali sul Mar Nero quando uno dei jet russi è volato intenzionalmente davanti e ha scaricato carburante di fronte al drone senza pilota. Uno dei jet ha poi danneggiato l'elica del Reaper, che è montata sul retro del drone, ha detto il funzionario. Il danno all'elica ha costretto gli Stati Uniti ad abbattere il Reaper in acque internazionali nel Mar Nero. (Rai News)



In aggiornamento