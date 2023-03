Joe Biden firma l'ordine esecutivo per regolamentazione delle armi d'assalto dopo la sparatoria a Monterey Park

Joe-Biden firma ordine-esecutivo regolamentazione armi assalto sparatoria Monterey-Park. Biden, stretta sulle armi d'assalto: "Più controlli su vendite e acquisti"

Il presidente americano spiega il suo ordine esecutivo in un discorso a Monterey Park, sobborgo di Los Angeles che a gennaio fu teatro dell'ennesima strage, rimasero uccise 11 persone

"E'venuta l'ora per il Congresso di vietare le armi d'assalto". Così oggi il presidente americano Joe Biden dopo aver firmato un ordine esecutivo che tenta di limitarne la diffusione attraverso una regolamentazione più stringente sulle vendite.

Il presidente spiega che affiderà al procuratore generale degli Stati Uniti, Merrick Garland, l'incarico di sviluppare e attuare un piano per impedire ai commercianti con licenze federali revocate o cedute di continuare a vendere armi. In questa direzione - ha spiegato - verranno avviate campagne di informazione sulle cosiddette leggi "Red Flag", che consentono l'attivazione di una procedura legale per confiscare le armi da fuoco a chi rappresenta un pericolo per terzi o per se stesso. "E' buon senso controllare se qualcuno ha commesso un crimine o un abuso prima di vendergli un'arma", dice Biden.

Attraverso questo ordine esecutivo - aggiunge - verrà inoltre garantito il sostegno ai sopravvissuti e ai parenti delle vittime di sparatorie, anche con accompagnamento per la salute mentale.

Biden ha illustrato le nuove norme a Monterey Park (Los Angeles, California), incontrando i parenti delle vittime della sparatoria in cui furono uccise 11 persone nel mese di gennaio. E' arrivato nella cittadina accompagnato dal sindaco di Los Angeles, Karen Bass, e da Brandon Tsay, il cittadino eroe che disarmò l'autore dell'attacco compiuto durante le celebrazioni del Capodanno cinese. "Questo è stato un luogo di rifugio per generazioni con radici diverse. Quello fu un giorno di festa che si è trasformato in paura e oscurità", ha detto il capo della Casa Bianca.

"Le persone provenienti dalla Cina, dalle Filippine, dal Vietnam o da Taiwan fanno parte della storia dell'America. Questa settimana anche un film sul loro potere e la loro resilienza ha fatto la storia agli Oscar", ha detto Biden facendo riferimento a "Everything Everywhere All at Once", premiato con sette statuette. (Rai News)