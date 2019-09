Kabul, attentato rivendicato dai talebani: 16 morti e 119 feriti

KABUL, 3 SETTEMBRE – È di almeno 16 persone uccise e 119 feriti il bilancio dell’attentato terrorista che ha avuto luogo ieri sera nella zona est di Kabul. A dare la conferma di quanto è avvenuto è stato il Ministro degli Interni, Nusrat Rahimi .

L’attacco, perpetrato con un’autobomba, è avvenuto ieri alle 21.45, ore locali, presso il Green village, una zona residenziale per cittadini stranieri ed in cui sono ubicati numerosi uffici. Poco dopo la deflagrazione è sopraggiunta la polizia che ha prestato soccorso a circa 400 persone presenti nell’area, nonché sono intervenute le forze speciali che hanno ucciso cinque terroristi. L’efferato gesto è stato rivendicato dai talebani. Non è la prima volta la zona del Green village subisce un attacco simile. Nel mese di gennaio un’autobomba ha ucciso quattro persone e ferito 90 civili.