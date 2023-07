Karate Assoluti 2023 Roma - Bronzo per Pesola nei 94 kg. I dettagli

Karate Assoluti 3-4 giugno 2023 Roma - Bronzo per Pesola nei 94 kg. Primo weekend di giugno all’insegna del Karate su un lido di Ostia già affollato di bagnanti e turisti, durante il quale la Puglia ha raccolto una sola medaglia. Un bronzo conquistato da Saverio Pesola, della Kyohan del maestro Vito Simmi, ma che ha un grande valore per il karate pugliese che così non interrompe la sua tradizione vincente.

Presso il Pala Pellicone, tempio del karate italiano, dal 2 al 4 giugno si è svolto il Campionato Italiano Assoluto di Karate FIJLKAM.

Dalla Puglia si sono qualificati per le finali nazionali circa venti atleti carichi di speranze per una competizione che è considerata la serie A del karate.

Gli atleti per prendere parte a queste gare hanno prima dovuto salire sul podio dei rispettivi Campionati Regionali. Per la Puglia le gare si sono svolte a Taranto il 14 maggio presso il Pala Fiom laureando 11 nuovi campioni regionali.

Hanno potuto partecipare alla competizione gli atleti delle classi “Seniores”; per il Kumite anche gli “Juniores” nati entro l’anno 2006 (17 anni compiuti) e per il Kata gli Juniores nati entro l’anno 2007 (16 anni), gareggiando in 11 categorie di peso così suddivisi



Maschili

Femminili

Kg

-60, -67, -75, -84, -94, +94

-50, -55, -61, -68, +68



La durata dei combattimenti nella categoria Assoluti, sia maschili che femminili, è di 3 minuti, anche per i giovani provenienti dalla categoria Juniores dove invece è di 2 minuti.

L’intero Campionato è stato trasmesso in diretta sul canale YouTube della FIJLKAM ed è tutt’ora visibile online.

Nel kata femminile il miglior piazzamento della Puglia è stato quello della leccese Michela Rizzo della Pro Team, giunta 7ª, mentre nel kumitè femminile le giovani atlete pugliesi, non sono andate oltre l’11° posto; non beneficiando, per una serie di circostanze negative, nemmeno dei ripescaggi.

Nel Kàta maschile il piazzamento migliore è giunto con il 17° posto del brindisino Francesco Sergi della Metropolitan Karate mentre nel kumité ha salvato l’onore della Puglia Saverio Pesola, categoria + 94kg, i pesi massimi del karate, che ha vinto la finale per il terzo posto. Pesola è allenato dal m° Vito Simmi, già selezionatore della Nazionale italiana e 8° dan nella Fijlkam, e dal figlio Daniele Simmi, campione europeo e secondo agli World Games del 1988 con il GS Carabinieri. La Kyohan ha piazzato al 7° posto Luca Renna nei 75 kg. Non sono andati oltre l’11° posto, invece, tutti gli altri pugliesi impegnati nella specialità.

A margine dei Campionati Italiani Assoluti, nella giornata di sabato, sempre presso il Pala Pellicone di Ostia, Gabriele Ceglie della ASD Dojo Dokko Do si è aggiudicato il titolo di campione italiano assoluto di parakarate per il secondo anno consecutivo, nella specialità kata, cat. K31.