KKM Group apre la Città del Turismo nel Metaverso

Sono state progettate vie e piazze, monumenti, centri congressi e uffici: è una vera e propria città, la Città del Turismo, quella che KKM Group ha inaugurato nel Metaverso. Uno spazio pensato per ospitare compagnie di trasporto, tour operator, resort, parchi divertimento, musei, monumenti, enti del turismo, DMC e tutti gli altri attori dell’industria turistica: un vero e proprio marketplace virtuale nel quale gli agenti di viaggio potranno interagire con gli avatar di manager, responsabili commerciali, addetti alle vendite e alle prenotazioni, oltre a scoprire direttamente, nella dimensione spazio temporale del web3, le caratteristiche dei prodotti e dei servizi disponibili.

Il progetto

Il progetto nasce in collaborazione con Confapi Turismo Milano – Confederazione Italiana della Piccola e Media Industria Privata – allo scopo di costruire nuove opportunità per le aziende del turismo, allineate agli scenari aperti dall’evoluzione tecnologica.

In qualità di capofila Turismo di Confapi Milano, KKM Group si occuperà di raccogliere le adesioni dei nuovi partner che “abiteranno” la Città e degli agenti di viaggio che potranno entrare per incontrare i fornitori.

A breve termine sarà implementato il collegamento diretto con la piattaforma Travel Compositor che permetterà agli agenti di viaggio di assemblare e rivendere pacchetti dinamici direttamente nella Città del Turismo, oltre ad accedere a più di 600 prodotti messi a disposizione da KKM Group attraverso Enjoy Destinations e gli altri partner.

In una prospettiva di medio/lungo termine, gli agenti di viaggio e i partner del progetto potranno entrare nella Città del Turismo insieme ai loro clienti e accompagnarli, ad esempio, a scoprire una destinazione, a visitare un hotel o a provare le differenti classi disponibili sul volo che stanno prenotando.

Le parole di Massimiliano Nicolini, Direttore Dipartimento Ricerca e Sviluppo Olimaint e membro del Metaverse Standard Forum

Partner tecnologico dell’iniziativa è Olimaint, società italiana leader nel settore informatico dal 1981, specializzata nello sviluppo di soluzioni per piccole, medie e grandi aziende commerciali ed industriali, che recentemente ha presentato il primo esempio al mondo di farmacia nel Metaverso. La Città del Turismo è stata realizzata con tecnologia VRO e rappresenta una città reale in tutto e per tutto, compatibile con qualsiasi ambiente di sviluppo di Metaverso.

Massimiliano Nicolini, Direttore Dipartimento Ricerca e Sviluppo Olimaint e membro del Metaverse Standard Forum dichiara: “Partecipiamo a questo progetto innovativo con la nostra tecnologia 100% made in Italy. Oggi non è possibile prevedere le dinamiche evolutive dell’applicazione: ciò che è certo è che la versatilità e la potenzialità della tecnologia VRO consentiranno di innovare profondamente non solo l’esperienza del viaggiatore ma anche le modalità di interazione e di confronto tra i diversi attori della filiera”.

Il commento di Andrea Cani, CEO KKM Group

Andrea Cani, CEO KKM Group commenta: “Abbiamo accolto con grande entusiasmo l’invito di Confapi Turismo Milano e siamo orgogliosi di promuovere il progetto della Città del Turismo. Siamo a disposizione di tutti gli operatori per dimostrare le potenzialità attuali di questa tecnologia e studiare insieme nuove opportunità. Tra i progetti in cantiere abbiamo la realizzazione della prima convention delle agenzie di viaggio EnjoyNet nel Metaverso: si svolgerà nel Pantheon, il grande centro congressi che si trova proprio nel cuore della Città del Turismo!”