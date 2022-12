Klyzia Style vince Master Queen Italia 2022

MILANO. E’ Klyzia Style la vincitrice dell’edizione 2022 di Master Queen Italia, il noto concorso dedicato alle migliori Drag Queen Italiane.

Dopo essersi aggiudicata, oltre alla fascia Master Queen Eleganza Lombardia, la vittoria alle selezioni regionali, ha ottenuto ora lo scettro alla finale nazionale, presentata da Sebille Garcia e svoltasi a Milano presso il Nautilus club il 17 dicembre, con l’incoronazione a Master Queen Italia 2022.

Grazie alle prove legate a stile, portamento ed allo spettacolo creato e messo in scena da ogni concorrente, l’hanno proiettata nella rosa delle tre finaliste; dopo il Lipstick ballato sulle note di “Ballo Ballo” come tributo a Raffaella Carrà, la giuria ha votato Klyzia Style come vincitrice assoluta.

Il percorso di Klyzia in questo anno è stato molto importante sia a livello professionale, sia personale. L’artista, che crea e cuce ogni suo look e della quale alcune creazioni sono anche state usate nel noto programma tv Drag Race Italia, negli ultimi mesi è stata protagonista di importanti avvenimenti. Oltre ad essere la creatrice del format “Drag On”, proposto in diversi locali italiani, sta diventando icona di stile anche nel mondo della moda.

Durante la Milano Fashion Week è stata invitata anche a sfilate, eventi e presentazioni: postata all’interno di profili quali UK magazine e John Richmond, la sua immagine come icona di stile, non solo nel mondo drag, si sta affermando in modo molto forte.

Nel prossimo anno sono già previste interviste e vari servizi su settimanali e mensili nazionali, oltre ad essere invitata nuovamente in eventi delle fashion week.